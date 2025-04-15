Yunus Emre’nin en eski divanı gün yüzüne çıktı

Türk şair ve mutasavvıf Yunus Emre'nin bilinen en eski tarihli divanı, Yunus Emre Divanı Yayın Kurulu Heyeti'nin çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarıldı. 1492'de Kahire'de kaleme alındığı belirtilen 'Risaletün- Nushiyye Divanı' adlı esere ilişkin Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde lansman düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Yunus'un yakın zamanda gün ışığına çıkarılan, en eski tarihli eserlerini takdim etmek üzere gerçekleştirdiğimiz bu toplantı, aynı zamanda bir medeniyetin, çağını ve geleceğini kurgulayan düşünce dünyasının yeniden hatırlanması ve yaşatılması anlamını taşımaktadır" dedi.

200'Ü AŞKIN ŞİİR

Yunus Emre'nin mesajlarını, dünya barışının temel taşlarından biri olarak görmenin önemine vurgu yapan Ersoy, "Elinizdeki çalışma, Yunus Emre Külliyatı'nın 50'yi aşkın nüshasından, bilinen en eski tarihlisidir. Yunus'un tasavvufi mesnevisi Risaletü'n-Nushiyye'nin bulunduğu bu nüsha, 200'ü aşkın şiiri içeriyor" dedi.