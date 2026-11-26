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Balıkesir'de yaşayan ve Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığıyla mücadele eden 5 yaşındaki Yunus Emre Dursun için başlatılan valilik onaylı yardım kampanyasında hedefin yüzde 36'sına ulaşıldı. Anne Hanife Dursun, oğlunun hastalık nedeniyle yaşıtları gibi hareket edemediğini belirterek "Yavrum istediği gibi koşup zıplayamıyor, yürüyemiyor. İyileşebilmesi için yurtdışındaki tedaviyi görmesi gerekiyor. Oğlumun umutları kaslarından önce erimesin. Benim oğlum da yatışları gibi koşup oynasın istiyorum. Siz bize destek olursanız oğlum iyileşir. Olmazsanız biz kaybederiz" dedi.