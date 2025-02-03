Haberler Yaşam Haberleri Yunus polisleri şehidin emanetini yalnız bırakmadı: Okulun ikinci dönemine unutulmaz başlangıç
Giriş Tarihi: 3.2.2025 15:05 Son Güncelleme: 3.2.2025 15:13

Yunus polisleri şehidin emanetini yalnız bırakmadı: Okulun ikinci dönemine unutulmaz başlangıç

Kahraman babasını hain bir saldırıda kaybetti, ama emanetine sahip çıkan polis ağabeyleri ve ablaları onu asla yalnız bırakmadı. Okulun ikinci dönemin ilk gününde, şehit polis memuru Atakan Arslan’ın kızı Eylül Asel’in mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Samsun’da Yunus polisleri, küçük kızı evinden alıp kortej eşliğinde okuluna götürerek unutulmaz bir sürpriz yaptı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Yunus polisleri şehidin emanetini yalnız bırakmadı: Okulun ikinci dönemine unutulmaz başlangıç

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit polis memuru Atakan Arslan'ın kızı Eylül Asel'in Yunus polislerini çok sevdiğini öğrendiklerini belirterek, Samsun Emniyet Müdürlüğü Yunus ekiplerinin küçük kıza anlamlı bir sürpriz yaptığını duyurdu.

YUNUS POLİSLERİNDEN KORTEJ EŞLİĞİNDE OKULA UĞURLAMA

Eğitim-öğretim döneminin ikinci yarısının ilk gününde, Yunus polisleri Eylül Asel'i evinden alarak kortej eşliğinde okuluna götürdü. Bakan Yerlikaya, "Şehidimizin emaneti, emanetimizdir. Tüm öğrencilerimize başarılı bir dönem diliyorum" dedi.

DİYARBAKIR'DA ŞEHİT DÜŞMÜŞTÜ

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde, polis memuru Atakan Arslan, 30 Mayıs 2020'de şüpheli şahıslara kimlik kontrolü yapmak isterken açılan ateş sonucu şehit düştü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yunus polisleri şehidin emanetini yalnız bırakmadı: Okulun ikinci dönemine unutulmaz başlangıç
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA