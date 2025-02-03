Yunus polisleri şehidin emanetini yalnız bırakmadı: Okulun ikinci dönemine unutulmaz başlangıç

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit polis memuru Atakan Arslan'ın kızı Eylül Asel'in Yunus polislerini çok sevdiğini öğrendiklerini belirterek, Samsun Emniyet Müdürlüğü Yunus ekiplerinin küçük kıza anlamlı bir sürpriz yaptığını duyurdu.

YUNUS POLİSLERİNDEN KORTEJ EŞLİĞİNDE OKULA UĞURLAMA

Eğitim-öğretim döneminin ikinci yarısının ilk gününde, Yunus polisleri Eylül Asel'i evinden alarak kortej eşliğinde okuluna götürdü. Bakan Yerlikaya, "Şehidimizin emaneti, emanetimizdir. Tüm öğrencilerimize başarılı bir dönem diliyorum" dedi.

DİYARBAKIR'DA ŞEHİT DÜŞMÜŞTÜ

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde, polis memuru Atakan Arslan, 30 Mayıs 2020'de şüpheli şahıslara kimlik kontrolü yapmak isterken açılan ateş sonucu şehit düştü.