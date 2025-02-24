Yurdum insanının kar hatıraları

Türkiye özellikle megakent İstanbul'u geçtiğimiz çarşamba gününden bu yana etkisi altına alan karlı havadan yavaş yavaş kurtulurken geriye dondurucu soğuk havalar ve yurdum insanın kar eğlencesinden yürek ısıtan hatıralrı kaldı. Önceki gece Erzurum Horasan'da sıcaklık eksi 32'ye kadar düştü. Muş'un 1800 rakımlı Kalecik köyünde tek katlı köy evleri kar altında kaldı. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinde karlı hava birkaç gün içinde tamamen yurdu terk edecek. Sıcaklıklar bu hafta içinde yükselme eğilimine girerken kar temizliği de başladı. İşte Türkiye'nin çeşitli yerlerinden yürek ısıtan manzaralar:





KARDAN ÇİFTE DÜĞÜN

İstanbul Kâğıthane'de kar yağışı sonrası bir binanın çatısına çıkan vatandaşlar, damatlık ve gelinlik giydirdikleri kardan çifte düğün yaptı. Çifte eriyene kadar mutluluklar dileyen vatandaşlar gelinin eline buket verdi. Eğlence dolu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

BİR SU ATTIM HAVADA DONDU

BİNGÖL Karlıova'da kar yağışının ardından termometreler sıfırın altında 14 dereceyi gösterdi, birçok esnaf işyerlerini açamadı. Gece saatlerinde etkili olan yoğun tipi, günün ilk ışıkları ile yerini güneşe ve dondurucu soğuğa bıraktı. Bazı vatandaşlar havanın soğukluğunu göstermek için su deneyi yaptı. Bir vatandaşın çaydanlıkla attığı su havada dondu.

BAHARIN HABERCİSİ KARDELEN ÇİÇEK AÇTI

Tekirdağ'da etkili olan kar yağışının ardından Ganos Dağları beyaza bürünürken, baharın habercisi kardelenler de çiçek açtı. Kar pikniği yapan vatandaşlar, doğanın sunduğu bu güzelliği fotoğraflayarak anı ölümsüzleştirdi.

KAR HALAYI

Muş'ta vatandaşlar Güzeldağ Kayak Merkezi'nde düzenlenen Kar Festivali'ne akın etti. Binlerce kişinin aynı anda halay çektiği anlar drone'la görüntülendi.

ARABAM NEREDE?

Kastamonu Küre'de yoğun kar yağışı yerde 1.5 metrelik tabaka oluşturdu. Güneşin açmasıyla sokağa çıkan vatandaşlar araçlarını bulmakta zorlandı.

MENEKŞE TEYZE'YLE HALİL AMCA'YA ÖZEL HİZMET

Sivas Hafik ilçe merkezine 74 km uzaklıkta olan Kurtine Mezrası'nda yaşayan Halil- Menekşe Yüksel çifti evlerinin yolu kapanınca ekiplerden yardım istedi. Sivas il Özel İdaresi ekipleri yalnız yaşayan çiftin yolunu açtı.