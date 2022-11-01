“Yürek Çıkmazı” ilk bölümüyle bu akşam başlıyor!

TRT 1'in güçlü oyuncu kadrosu ve duygu yüklü hikayesiyle milyonlarca izleyiciyi ekran başına toplamaya hazırlanan Yürek Çıkmazı, bu akşam izleyiciyle buluşacak.

Yürek Çıkmazı; kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının duygu yüklü hikayesini ekranlara taşıyacak.

"Yürek Çıkmazı"nın bu akşam saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak 1. Bölümünün konusu şöyle:

Yıllarca kocasından şiddet gören Cennet, hastane odasının penceresinden tabelasını gördüğü avukat Zeynep'i yanına çağırır. Öldükten sonra açılması için bir mektup verir. Zeynep'in vasiyet sandığı bu mektup; aslında bir suç duyurusudur. O günden sonra Cennet'in kocası Yılmaz, çocukları Birsen, Halil ve Feride'nin hayatları geri dönülmez bir biçimde değişecektir.