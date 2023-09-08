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Giriş Tarihi: 8.9.2023 14:21

Yurt dışına kaçmaya çalışan örgüt liderine havalimanında gözaltı

Ankara'da polis ekipleri, yüklü miktarda para ile yurt dışına kaçmaya çalışan suç örgütü lideri Ayhan Bora KaplanEsenboğa Havalimanı'nda yakalanıp, gözaltına aldı.

DHA
Yurt dışına kaçmaya çalışan örgüt liderine havalimanında gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçları ve benzeri suçlar işleyen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda, suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın yüklü miktarda para ile yurt dışına kaçacağı tespit edildi.

Kaplan, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Suç örgütünün tüm unsurlarını çökertmeye yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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Yurt dışına kaçmaya çalışan örgüt liderine havalimanında gözaltı
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