Yurt dışında boşandılar, Türkiye’deki başvuruları Yargıtay’a takıldı

Gurbetçi D.O. ve E.O. çifti, yaşadıkları Belçika'da mahkeme kararıyla boşandı. E.O, yabancı mahkemenin verdiği boşanma kararının Türkiye'de de geçerli olması amacıyla Eskişehir 5. Aile Mahkemesi'nde dava açtı.

KAREKODLU BELGELER YETERLİ BULUNMADI

Davayı inceleyen Eskişehir 5. Aile Mahkemesi, yabancı mahkemenin boşanma kararının ve kesinleşme şerhinin karekodlu belgelerle sunulmasının ilgili kanunda belirtilen onaylı belge şartını karşılamadığı kanaatine vardı. Uluslararası onaylı belgenin aslının dosyaya sunulmaması üzerine mahkeme, davanın reddine karar verdi.

YARGITAY YEREL MAHKEMENİN KARARINI ONADI

Davacı tarafın itirazı üzerine yerel mahkemenin kararı önce istinafa, ardından Yargıtay'a taşındı. Dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Eskişehir 5. Aile Mahkemesi'nin davanın reddine ilişkin kararını onadı. Böylece yurt dışında verilen boşanma kararının Türkiye'de tanınmasına ilişkin davada yerel mahkemenin ret kararı kesinleşmiş oldu.