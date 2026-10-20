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Giriş Tarihi: 20.10.2026 16:51

Yurt dışında boşandılar, Türkiye’deki başvuruları Yargıtay’a takıldı

Belçika’da boşanan gurbetçi çiftin, boşanma kararının Türkiye’de de tanınması için açtığı davada ret kararı çıktı. Eskişehir 5. Aile Mahkemesi, yabancı mahkeme kararının ve kesinleşme şerhinin karekodlu belgelerle sunulmasını yeterli bulmadı. Uluslararası onaylı belgenin aslı dosyaya sunulmayınca dava reddedildi. Yerel mahkemenin kararı Yargıtay 2. Hukuk Dairesi tarafından onandı.

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Yurt dışında boşandılar, Türkiye’deki başvuruları Yargıtay’a takıldı
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Gurbetçi D.O. ve E.O. çifti, yaşadıkları Belçika'da mahkeme kararıyla boşandı. E.O, yabancı mahkemenin verdiği boşanma kararının Türkiye'de de geçerli olması amacıyla Eskişehir 5. Aile Mahkemesi'nde dava açtı.

KAREKODLU BELGELER YETERLİ BULUNMADI

Davayı inceleyen Eskişehir 5. Aile Mahkemesi, yabancı mahkemenin boşanma kararının ve kesinleşme şerhinin karekodlu belgelerle sunulmasının ilgili kanunda belirtilen onaylı belge şartını karşılamadığı kanaatine vardı. Uluslararası onaylı belgenin aslının dosyaya sunulmaması üzerine mahkeme, davanın reddine karar verdi.

YARGITAY YEREL MAHKEMENİN KARARINI ONADI

Davacı tarafın itirazı üzerine yerel mahkemenin kararı önce istinafa, ardından Yargıtay'a taşındı. Dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Eskişehir 5. Aile Mahkemesi'nin davanın reddine ilişkin kararını onadı. Böylece yurt dışında verilen boşanma kararının Türkiye'de tanınmasına ilişkin davada yerel mahkemenin ret kararı kesinleşmiş oldu.

#TÜRKİYE
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Yurt dışında boşandılar, Türkiye’deki başvuruları Yargıtay’a takıldı
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