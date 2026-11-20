Her yolda geçerli sanılması: Bu tabela tüm mahalle aralarında veya standart şehir içi sokaklarda değil, özellikle riskli ve akışın kritik olduğu noktalarda öne çıkıyor.

Sadece yayaları ilgilendirdiğinin düşünülmesi: Kural yol kenarındaki kişiyi ilgilendirse de duran ya da yavaşlayan araç sürücüsü de trafik akışını bozduğu için sürecin doğrudan bir parçası.

Anlamının hafife alınması: Simgenin sıra dışı görünmesi nedeniyle bazı sürücüler bunu geçici ya da önemsiz bir uyarı gibi algılayabiliyor; oysa trafik levhalarındaki her yasaklayıcı işaret bağlayıcı nitelik taşıyor.