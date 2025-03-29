Yurt dışındaki örgüt liderinden talimat alan suç örgütü şüphelisi 20 kişi yakalandı

Mersin'de halk üzerinde korku, panik ve kaygı yaratarak yasadışı ekonomik kazanç elde etmek amacıyla suç örgütü faaliyetlerine katıldığı ve tefecilik suçlarına karıştığı tespit edilen 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri, halk üzerinde korku, panik ve kaygı yaratarak yasadışı ekonomik kazanç elde etmek amacıyla suç örgütü faaliyetlerine katıldığı ve tefecilik suçlarına karıştığı şüpheliler ile ilgili çalışma başlattı. Ekiplerin teknik ve fiziki takip sonucunda, Özel Harekat ve drone destekli hassas ve titiz çalışmalarda, kasten öldürmeye teşebbüs, nitelikli yağma, işyeri kurşunlanması, 6136 SKM kapsamında çok sayıda olaya karışan ve yurt dışında bulunduğu öğrenilen M.K. isimli örgüt liderinden aldığı talimatlar doğrultusunda eylemde bulunan şüphelileri tespit etti.

Halk üzerinde korku, panik ve kaygı yaratarak yasadışı ekonomik kazanç elde etmek amacıyla suç örgütü faaliyetlerine katıldığı ve tefecilik suçlarına karıştığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı eş zamanlı şafak operasyonunda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 20 şüphelinin ikametlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda uzun namlulu silahlar ve mühimmatlar ile eylemler sırasında kendilerini kamufle ettikleri fosforlu kıyafetler, çok miktarda nakit para, dijital materyal, yazılı ajandalar, çek ve senetler ele geçirildi.