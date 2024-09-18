Haberler Yaşam Haberleri Yurt dışından eylem talimatı: Tekirdağ’da organize suç örgütü çökertildi
Giriş Tarihi: 18.9.2024 15:42 Son Güncelleme: 18.9.2024 15:54

Yurt dışından eylem talimatı: Tekirdağ’da organize suç örgütü çökertildi

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, yurt dışında tutuklu bulunan organize suç örgütü elebaşının yönlendirmesiyle eylemler gerçekleştirdikleri tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 5 kişi cezaevine gönderildi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Yurt dışından eylem talimatı: Tekirdağ’da organize suç örgütü çökertildi

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; yurt dışında tutuklu bulunan organize suç örgütü elebaşının yönlendirmesiyle eylemler gerçekleştirdikleri tespit edilen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yağma, tehdit, kasten öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme ve genel güvenliğin tehlikeye sokulması" suçlarını işledikleri tespit edildi.

"SUÇ ÖRGÜTLERİNE NEFES ALDIRMAYACAĞIZ"

Güvenlik birimlerinin gerçekleştirdiği operasyonda; 5 şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Hangi büyüklükte olursa olsun, nerede olursa olsun ailelerimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine nefes aldırmayacağız" şeklinde açıklamada bulundu.

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Yurt dışından eylem talimatı: Tekirdağ’da organize suç örgütü çökertildi
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