Yurt dışından eylem talimatı: Tekirdağ’da organize suç örgütü çökertildi

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; yurt dışında tutuklu bulunan organize suç örgütü elebaşının yönlendirmesiyle eylemler gerçekleştirdikleri tespit edilen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yağma, tehdit, kasten öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme ve genel güvenliğin tehlikeye sokulması" suçlarını işledikleri tespit edildi.

"SUÇ ÖRGÜTLERİNE NEFES ALDIRMAYACAĞIZ"

Güvenlik birimlerinin gerçekleştirdiği operasyonda; 5 şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Hangi büyüklükte olursa olsun, nerede olursa olsun ailelerimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine nefes aldırmayacağız" şeklinde açıklamada bulundu.