Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülke genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara Bölgesi'nin yer yer çok bulutlu geçmesi beklenirken, bölgenin batısında sağanak yağış görülecek. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, özellikle gündüz saatlerinde ılık hava etkisini sürdürecek. İç ve doğu bölgelerde pus, yer yer sis görülecek. Sürücülerin görüş mesafesinde yaşanabilecek düşüşlere karşı dikkatli olması gerekiyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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