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Giriş Tarihi: 31.5.2022 00:28 Son Güncelleme: 31.5.2022 00:38

Yurtta aynı odayı paylaşıyorlardı: 2 üniversite öğrencisi kaza kurbanı

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Yurtta aynı odayı paylaşıyorlardı: 2 üniversite öğrencisi kaza kurbanı

Uşak’ta seyir halindeki otomobilin karşıdan karşıya geçen 2 üniversite öğrencisine çarpması sonucu 2 kız öğrenci hayatını kaybetti. İki gencin devlet yurdunda aynı odayı paylaştığı öğrenilirken arkadaşlarının hayatını kaybettiğini duyan sıra arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

Alınan bilgiye göre, Uşak istikametinden İzmir istikametine seyir halindeki Hüseyin K.'nin (28) kullandığı 64 AH 424 plakalı otomobil, yurtlarına gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Buse Mısra Uğurlu (25) ve Sude Ürer'e (23) çarptı.
Çarpma sonucunda otomobil, benzinliğin içerisindeki tıra çarparak durabildi. İhbarlar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

2 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri üniversite öğrencisi Buse Mısra Uğurlu ve Sude Ürer'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil sürücüsü Hüseyin K. ise ağrı yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan kontrolde sürücünün 1.4 promil alkollü olduğu tespit edildi.


YURTTA AYNI ODAYI PAYLAŞAN GENÇLERİN KADERİ DE AYNI OLDU
Kazada hayatını kaybeden iki üniversite öğrencisinin oda arkadaşı olduğu ve Buse Mısra Uğurlu'nun Sanat Tarihi bölümü 3. sınıf, Sude Ürer'in ise Gazetecilik bölümü 3. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.


SIRA ARKADAŞLARI GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Kazanın olduğunu ve iki gencin hayatını kaybettiğini öğrenen sıra arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. Kaza ile ilgi sosyal medya hesabından mesaj yayımlayan AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, "İzmir-Ankara karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında Uşak Üniversitesi Öğrencimiz Sude ÜRER ve Mısra Buse Uğurlu'nun vefat haberini teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Rabbim mekanlarını cennet eylesin inşallah. Ailelerine rabbimden sabır ve başsağlığı diliyorum." paylaşımında bulundu.

SUDE'DEN GERİYE ÇOK SEVDİĞİ KÖPEĞİ 'TAYFA' KALDI
Hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Sude Ürer'in yaptığı paylaşımlar yürekli dağladı. Yaptığı paylaşımlarda çok sevdiği köpeği Tayfa yer aldı. Sude'de geriye acılı ailesi, onu çok seven arkadaşları ve çok sevdiği köpeği Tayfa kaldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Yurtta aynı odayı paylaşıyorlardı: 2 üniversite öğrencisi kaza kurbanı
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