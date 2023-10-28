Yurtta kalan kız öğrencilere sözlü tacizde bulunan iki kişi gözaltına alındı

Şişli ilçesi Halil Rıfat Paşa Mahallesinde faaliyet gösteren kız öğrenci yurdunda sözlü taciz ve hakaret içerikli tartışmaların olduğu belirlenmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince belirlenen adrese geçildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde yurt binasının karşı apartmanında ikamet eden İ.Y. isimli şahıs ile Ş.C. isimli kadın şahsın, yurt binasına kalan öğrencilere yönelik taciz içerikli hakaretler ve sinkaflı kelimeler kullandığı belirlendi. Şüpheli şahıslar olay yerinde yakalanarak muhafaza altına alındı. Şahıslara yönelik yapılan sorgulamada İ.Y. isimli şahsın "Taksirle Yaralama", "Tehdit" ve "Kasten Yaralama" gibi suçlardan toplamda 11 adet kaydı olduğu tespit edildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar, "Cinsel Taciz" ve "Tehdit - Hakaret" suçlarından işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ş.C. isimli kadın şahıs serbest bırakıldı. İ.Y. isimli şahıs ise bugün adli makamlara sevk edildi.