Yurttaki tacize öğrenci tepkisi

Kocaeli Üniversitesi Karamürsel Gazanfer Bilge Karma Öğrenci Yurdu'nda kalan erkek öğrencilerden E.Z., iddiaya göre önceki akşam alkol ve uyuşturucu etkisi altındayken, bir kız öğrenciye dokunarak taciz etti. İddiaya göre E.Z., daha sonra yurt binasına girerek diğer öğrencilere de sözlü ve fiziki tacizde bulunmaya çalıştı.

TACİZE TEPKİ GÖSTERDİLER

E.Z., ihbar üzerine gelen polisler tarafından gözaltına alınırken, yaşanan duruma tepki gösteren öğrenciler, yurt binasına girmeyerek bahçede eylem yaptı. Öğrenciler yurt ve üniversite yönetiminden güvenlik önlemlerinin artırılmasını ve benzer kişilerin barınma alanlarına alınmamasını talep ederken, tacize uğrayanlar da şikâyetçi oldu.