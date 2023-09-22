Yürüyen merdiven çilesi bitmiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin çökerttiği toplu ulaşım sisteminde İstanbulluların çilesi her geçen gün artıyor. İBB'ye bağlı Metro İstanbul verilerine göre 8 metro hattında 155 yürüyen merdiven kullanım dışı. M1 hattında 8, M2 hattında 36, M3 hattında 12, M4 hattında 21, M5 hattında 12, M7 hattında 24, M8 hattında 25 ve M9 hattında 17 yürüyen merdiven kapalı durumda. Bağcılar Meydanı istasyonunda ise yürüyen merdivenin önü ahşap panelle kapatıldı. İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir, "İBB, sorunların üstünü örterek çözüm ürettiğini sanıyor. Yürüyen merdivenlerin önündeki engellerin kaldırılarak vatandaşın hizmetine sunulması lazım" dedi.