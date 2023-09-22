Haberler Yaşam Haberleri Yürüyen merdiven çilesi bitmiyor
Giriş Tarihi: 23.9.2023

Yürüyen merdiven çilesi bitmiyor

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Yürüyen merdiven çilesi bitmiyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin çökerttiği toplu ulaşım sisteminde İstanbulluların çilesi her geçen gün artıyor. İBB'ye bağlı Metro İstanbul verilerine göre 8 metro hattında 155 yürüyen merdiven kullanım dışı. M1 hattında 8, M2 hattında 36, M3 hattında 12, M4 hattında 21, M5 hattında 12, M7 hattında 24, M8 hattında 25 ve M9 hattında 17 yürüyen merdiven kapalı durumda. Bağcılar Meydanı istasyonunda ise yürüyen merdivenin önü ahşap panelle kapatıldı. İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir, "İBB, sorunların üstünü örterek çözüm ürettiğini sanıyor. Yürüyen merdivenlerin önündeki engellerin kaldırılarak vatandaşın hizmetine sunulması lazım" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sokakta yarı çıplak şekilde yürüyordu! Manken Melisa Yaren Aydınalp’a ders gibi ceza!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan ABD'li mevkidaşı ile kritik görüşme
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
YÖK Başkanı Özvar'dan uzaktan eğitim açıklaması: Deprem bölgesindeki üniversiteler...
İstanbul’da susuzluk kapıda... Melen sistemini işletemeyen İBB İstanbul’u susuz bırakacak
Olayın arkasından kedi çıktı: Kurye vuruldu!
Başkan Erdoğan'ın kuzeni Mehmet Mutlu vefat etti
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
İBB'den vatandaşa 'sabotaj'! İstanbulluların yürüyen merdiven çilesi bitmiyor: 8 metro hattında 155 yürümeyen merdiven
CHP ve İP bu kez İzmir'de karşı karşıya geldi! "Kokmasın diye körfeze kimyasal madde döküyor"
ARKADAŞINA GÖNDER
Yürüyen merdiven çilesi bitmiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA