Yok böyle olay! Yürüyerek evine dönerken, donarak öldü

Giresun'un Tirebolu ilçesi Eymür köyünde karla mücadele çalışması yürüten İl Özel İdaresi ekibi, yol kenarında hareketsiz yatan bir ceset fark etti. Konuyla ilgili Eymür Köyü Muhtarı Sabri Gedik, "Edindiğimiz bilgilere göre Selahattin Vıcıl'ın en son Çarşamba günü Eymür köyü merkezinden tuttuğu bir araçla köy sapağına kadar geldiği, ancak kar yağışı nedeniyle aracının yolda kaldığı öğrenildi. Selahattin Vıcıl'ın, yaklaşık 1 kilometre mesafedeki evine yürüyerek gitmeye çalışırken hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor. Vıcıl'ın cenazesi, ölümünden 4 gün sonra İl Özel İdare ekibinin köy yolu açma çalışmaları sırasında alışveriş poşetlerini fark etmesi üzerine bulundu" ifadelerini kullandı.