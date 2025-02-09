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Giriş Tarihi: 9.2.2025 15:04 Son Güncelleme: 9.2.2025 15:23

Yok böyle olay! Yürüyerek evine dönerken, donarak öldü

Giresun'un Tirebolu ilçesi Eymür köyünde karla mücadele çalışması yürüten İl Özel İdaresi ekibi, yol kenarında hareketsiz yatan bir ceset fark etti. Ekip,durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde 80 yaşındaki  Selahattin Vıcıl'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze Tirebolu İlçe Devlet Hastanesi morguna gönderildi.Olaya ilgili soruşturma sürüyor.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Yok böyle olay! Yürüyerek evine dönerken, donarak öldü

Giresun'un Tirebolu ilçesi Eymür köyünde karla mücadele çalışması yürüten İl Özel İdaresi ekibi, yol kenarında hareketsiz yatan bir ceset fark etti. Konuyla ilgili Eymür Köyü Muhtarı Sabri Gedik, "Edindiğimiz bilgilere göre Selahattin Vıcıl'ın en son Çarşamba günü Eymür köyü merkezinden tuttuğu bir araçla köy sapağına kadar geldiği, ancak kar yağışı nedeniyle aracının yolda kaldığı öğrenildi. Selahattin Vıcıl'ın, yaklaşık 1 kilometre mesafedeki evine yürüyerek gitmeye çalışırken hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor. Vıcıl'ın cenazesi, ölümünden 4 gün sonra İl Özel İdare ekibinin köy yolu açma çalışmaları sırasında alışveriş poşetlerini fark etmesi üzerine bulundu" ifadelerini kullandı.

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Yok böyle olay! Yürüyerek evine dönerken, donarak öldü
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