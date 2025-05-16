Yusuf öğretmen binlerce öğrenciye umut oldu

Yusuf Özüş 2016 yılında Siirt'e bağlı bir köy okulunda öğretmenlik yaptığı sırada 'Sen de Bir Fidan Dik' projesini hayata geçirdi. Valilik izinli proje kapsamında Doğu ve Güneydoğu illerindeki birçok okulun ihtiyaçlarının giderilmesine katkıda bulunuluyor. Doğu ve Güneydoğu'daki öğretmenlerle bağlantıya geçip hangi okulun, öğrencinin ihtiyacı varsa hayırseverler aracılığıyla yardım ulaştırılıyor. Şu ana kadar 24 şehirde binlerce öğrencinin ihtiyacını karşılayan Özüş, SABAH'a konuştu.

Yusuf öğretmen, "Sen de Bir Fidan Dik projesi bir sosyal sorumluk projesi. Öncelikle köy okullarında eğitim-öğretim gören çocukların sosyal ihtiyaçlarını karşılamak adına başlattık ve şimdi hızla büyüyerek devam ediyor. 9 yılda binlerce çocuğumuza, okulumuza ulaştık. Şu an 24 ildeki okullarımızda aktif olarak yardımlarımız sürüyor" ifadelerini kullandı.