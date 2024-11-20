Yusufeli Barajı 1 yılda ekonomiye 145 milyon dolar kazandırdı

Türkiye'nin en büyük dünyanın ise beşinci en yüksek barajı olma özelliğine sahip Yusufeli Barajı, 22 Kasım 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. 2.5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak barajda su tutma işlemi 22 Kasım 2023'te tamamlandı. Bundan sonra barajda elektrik üretimi başladı. İlk yılda 2 milyar kilowaatsaaat üretim yapıldı. Böylece milli ekonomiye yaklaşık 145 milyon dolar katkı sağlandı. Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, Artvin'in 70 kilometre güneybatısında Çoruh Nehri üzerinde yer alıyor. Her biri 186 megavatlık 3 üniteden oluşan, toplamda kurulu gücü 558 MW olan HES santralde yılda yaklaşık 2 milyar kWh enerji üretiliyor. Yusufeli, Muratlı, Borçka, Deriner ve barajlarına da su sağlıyor.