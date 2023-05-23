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Giriş Tarihi: 24.5.2023

Yusufeli Barajı’nda elektrik üretimine metreler kaldı

Yusufeli Barajı’nda elektrik üretimine metreler kaldı
Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen, temelden 275 metre gövde yüksekliği ile kemer baraj sınıfında Türkiye'nin birinci, dünyanın 5'inci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES'te su tutma işlemi kontrollü şekilde devam ediyor. Baraj nedeniyle eski ilçe merkezinin tamamen sular altına kaldığı bölgede, dün itibarıyla barajdaki su seviyesi 648.80 kotuna, su yüksekliği 145.30 metreye, depolanan su miktarı 608.31 milyon metreküpe ulaştı. Kurulu gücü 558 megavat, yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olacak Yusufeli Barajı'nda, su yüksekliğinin 166.50 metreyi ulaşmasıyla elektrik üretimine başlanması bekleniyor. Barajın maksimum su seviyesi ise 206 metre. AA

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Yusufeli Barajı’nda elektrik üretimine metreler kaldı
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