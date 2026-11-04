Yusufeli Viyadüğü’ne uluslararası ödül

Türkiye'nin son yıllarda geliştirdiği ulaşım projeleri küresel bazda dikkat çekmeye devam ediyor. Çanakkale 1915, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı, Marmaray gibi dev projeler bu alandaki sembolik projeler olurken, yurdun doğusunda inşa edilen altyapılar da adeta çığır açıyor.

Son olarak projesi tamamlanan Yusufeli Viyadüğü ile Aydın-Denizli Otoyolu küresel ölçekte dikkat çekti. Her iki proje de alanında saygın Uluslararası Yol Federasyonu (International Road Federation-IRF Global) tarafından verilen Küresel Yol Başarı Ödülleri'ne (Global Road Achievement Awards-GRAA) layık görüldü.

Gelişmeye ilişkin açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ulaşım altyapısında hayata geçirdiği projelerin uluslararası alanda takdir görmeye devam ettiğini belirterek, "Uluslararası Yol Federasyonu tarafından verilen Küresel Yol Başarı Ödülleri'nde bu yıl da iki projemizle Türkiye'nin adını dünyaya duyurduk. Aydın-Denizli Otoyolumuz 'Proje Finansmanı', Yusufeli Viyadüğümüz ise 'Yapım Metodolojisi' kategorisinde uluslararası ödüle layık görüldü" dedi.

Ödüllerin, 3-6 Kasım 2026 tarihlerinde ABD'nin California eyaletindeki Santa Clara kentinde düzenlenecek 9. IRF Küresel R2T (Yollar ve Yarınlar) Konferansı ve Sergisi kapsamında sahiplerini bulacağını belirten Uraloğlu, ödül töreninin 5 Kasım'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

Türkiye 2019'dan bu yana 9 kez ödül almaya hak kazandı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 'Dizayn' kategorisinde, 2021'de 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu 'Proje Finansmanı ve Ekonomisi' kategorisinde, 2022'de yine 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu 'Yapım Metodolojisi' kategorisinde ödüle layık görüldü. 2023'te Zigana Tüneli 'Yapım Metodolojisi', Eğiste Hadimi Viyadüğü 'Kalite Yönetimi' kategorisinde ödül kazandı. 2024'te Kömürhan Köprüsü 'Yapım Metodolojisi', 2025'te Ankara-Niğde Otoyolu 'Proje Finansmanı ve Ekonomisi' kategorisinde ödüle layık görüldü. Bu yıl da Aydın-Denizli Otoyolu ve Yusufeli Viyadüğü iki yeni ödül getirmiş oldu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör