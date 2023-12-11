Yuvacık Barajı, 1 ayda yüzde 25 yükseldi

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan Yuvacık Barajı ve Namazgah Barajı'nda Kasım ayının ortalarında kadar yaşanan düşüş, son günlerde etkili olan sağanak yağış ve yüksek kesimlerdeki kar yağışı ile birlikte tekrardan yükselmeye başladı. 20 Kasım 2023 tarihi itibarı ile yüzde 27'lik bir seviyeye indi. Ancak, son 1 aydan bu yana mevsim normallerinde beklenen yağışlar ile birlikte Yuvacık Barajı, dolmaya devam ediyor.

Bugün itibarı ile 51 milyon metreküp kapasiteli Barajı'daki su seviyesi 26 milyon 440 bin metreküp ile yüzde 52 seviyesine ulaştı. Son günlerde etkili olan yağışlarla beraber yükselen barajdaki su sevindiriyor. Öte yandan Kandıra'da bulunan Namazgah Barajı'nda ise su seviyesi 21 milyon 110 bin metreküp ile yüzde 93 olarak ölçüldü.