İstanbul’da 100. yıl coşkusu: Yüzbinler Boğaz’a akın etti

Vatandaşlar donanma ve Türk Silahlı Kuvvetleri uçaklarının yaptığı gösteriyi dikkatle izledim. Ellerinde bayraklarla sahile akın eden yüzbinlerce vatandaş sahile kurulan yüzüncü Yıl Recep Tayyip Erdoğan Özel Sergisi çadırını da ilgiyle gezdi. Donanmamızın gözbebeği TCG Anadolu geçerken heyecan doruğa çıktı.



29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetin kuruluşunun 100.yılı kutlamaları İstanbul'da sabahın erken saatlerinde başladı. Kutlamalar kapsamında Üsküdar Sahili'nde polis ve jandarma ekipleri araçlarıyla konvoy oluşturdu. Türk bayraklarıyla donatılan polis ve jandarma araçları korna ve siren çalarak halkı selamladı. Çevredeki vatandaşlar da polis ve jandarma ekiplerini selamlayarak kutlamalara katıldı. Üsküdar sahilyolu boyunca birçok vatandaş da, Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla konvoy oluşturarak Cumhuriyetin 100. yılını kutladı.

TÜRK DONANMASINA SEVGİ SELİ

Yüzbinlerce kişi, Türk Donamasının yapacağı boğaz geçişi gösterisi ve Solotürk gösterisi için ellerinde Türk bayraklarıyla Üsküdar sahiline akın etti. Sahilde adım atacak yer kalmazken binlerce vatandaş TCG Anadolu eşliğinde geçen donanmayı selamladı. Düşmana korku, millete güven veren donanmanın geçişi izleyenleri gururlandırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı selamlayan Türk donanması, vatandaşların sevgi seli eşliğinde İstanbul Boğazı'nı geçti.