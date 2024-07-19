Yüzde 100 nem uykusuz bıraktı

Aşırı nem ve kavurucu sıcaklar yurdu esir aldı. Yurdun büyük bölümünde etkisini artırarak sürdüren nem oranı Akdeniz ve Ege'de yüzde 70'i bulurken Karadeniz Bölgesi'nde nem oranı yüzde 90 seviyelerine ulaştı. Doğu Anadolu Bölgesi'nde nem oranı yüzde 60'ı buldu. Marmara'da ise nem uykuları kaçırdı. Özellikle İstanbul'da neredeyse tüm ilçelerde yüzde 90 ve üzerinde nem oranı görüldü, vatandaşların uykusu kaçtı. Vatandaşlar son günlerde nemden korunmak için çeşitli yöntemlere başvururken uzmanlardan da tavsiyeler gecikmedi. SABAH'a konuşan 3 uzman önerilerini dile getirdi.Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Selen Yurdakul: "En büyük sorun terleme ve su kaybı. Nem oranı arttıkça su kaybı da daha fazla oluyor. Özellikle kalp hastaları için çok ciddi sorun teşkil ediyor. Hiçbir rahatsızlığı olmayan kişilere bile biz yazlarında nem ve sıcaktan korunmaları için normal günde içtikleri su miktarını artırmalarını öneriyoruz. Kalp hastaları çok ciddi başka riskler altındalar. Kalp hastaları için bu sıcak ve nemli havalarda su kaybı kanın pıhtılaşma oranının artması demek ve bu da başka olaylara sebep olabilir. Pıhtılaşmanın artması da damar tıkanıklığının olmasının en büyük faktörlerinden biri.''Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, "Vücudu çok yormayın. Egzersizden kaçının. Fırsatı ve zamanı olanlar serin bir yerde yarım saat ya da 15-20 dakika da olsa uyusun. Ilık duş alın. Çok fazla yemek yemeyin. Hazmı kolay gıdalar, sıvı gıdalar ve zeytinyağlı yiyecekler tercih edin. Deniz ve havuza girme imkânı olanlar bundan istifade edebilir" dedi.Uzman Doktor Derya Can: "Nemle beraber aşırı terleme, böbrek yetmezliğine kadar yol açabilir. Kafein, alkol tarzı ürünler tüketilmemeli. Beslenmeye dikkat edilmeli, ağır aktivitelerden kaçınılmalı. Gölgede ve serin yerlerde kalınmalı. Sebze ve salata tarzı hafif yiyeceklerle beslenilmeli."İstanbul'da sıcağın etkisini daha da artıran yüksek nem oranı, Ataşehir ve Ümraniye'de yüzde 100'ü bularak rekor kırdı. Özellikle öğle saatlerinde sahil kesimleri ve yeşil alanlarda sakinlik gözlendi. Nefes almakta bile zorlanan vatandaşlar, gölgelik ya da kapalı alanlarda vakit geçirdi. Karaköy ve Eminönü'ne gelen bazı vatandaşlar ise sıcaktan şemsiye ile korunmaya çalıştı. Sarayburnu ve Salacak'ta çok sayıda vatandaş Boğaz'ın serin sularında yüzdü. Akşam güneşin etkisinin azalmaya başlamasıyla birlikte sahillere inen vatandaşlar, biraz olsun rahatlamaya çalıştı.