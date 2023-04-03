YÜZLERCE YILLIK KiTAPLARIN ŞiFAHANESi

Kapısından içeri adımınızı atar atmaz tarihin nefesini içine çektiğiniz Rami Kütüphanesi'nde bulunan Kitap Şifahanesi, sizi başka dünyalara götürüyor. Geçmişin kültürel birikiminin, büyük bir dikkatle geleceğe aktarıldığı Kitap Şifahanesi'ndeki yüzlerce yıllık eserler, insanoğlunun tarihsel birikimini sayfaları arasında barındırıyor. Aradan geçen yüzlerce yılın ağırlığıyla, eskiyen, ciltleri kabaran, yazıları silinen, sayfaları kopan nice eserler, şifahanedeki usta eller vasıtasıyla adeta şifa buluyor. Dünyada sadece tek bir örneği kalan kitaplar, aylarca süren bir titiz çalışmayla, orijinal hali bozulmadan gelecek nesillere aktarılıyor.SABAH, Rami Kütüphanesi bünyesinde 13 Ocak'ta hayata geçirilen Türkiye'nin en büyük Kitap Şifahanesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi. Kitap Şifahanesi'nde yapılan faaliyetleri, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Kitap Şifahanesi ve Arşiv Dairesi Başkanı Nil Baydar, SABAH'a anlattı:Önceden Süleymaniye'deydik. Buranın fiziki koşulları Süleymaniye'ye göre daha rahat. Süleymaniye Kütüphanesi, dünyada İslam yazmaları konusunda en önemli kütüphanelerden bir tanesi. Oranın ve Yazma Eserler Kurumu Başkanlığına bağlı diğer kütüphanelerin, ellerindeki hem yazma eser niteliğine haiz olan hem de korumaya ihtiyacı olan, erken ve geç dönemden pek çok eserin onarımını yapıyoruz. Onarım için dünyanın farklı ülkelerinden gelen eserler de var. Patani'den geldi, Lübnan'dan geldi. Onların konservasyonunu yapıp geri gönderiyoruz. Mushaf sergimiz var kütüphane içindeki müzede. Oradaki kitaplar da bizim elimizden geçti. 9. yüzyıldan mushaflar var. 10. yüzyıldan kâğıt üzerinde yazılmış eserlerle de çalıştık. Bir eser üzerinde çalışmamız 4.5 ayı buluyor.Çok güzel bir işimiz var. Terapi gibi gören arkadaşımız var. Eski onarımı, kâğıttan ya da derinden çıkarma işlemi zor bir işlemdir. Kitapla konuşuyorsunuz. Bu yaptığımız iş sorumluluk gerektiriyor ama keyifli. Çok ciddi bir sorumluluk gerektiren bir iş. Yüz yıllar öncesindeki kişilerin yapmış olduğu sanat değeri olan eserlere dokunuyorsunuz. Hepsi elle yapıldığı için başka örneği yok. Türkiye'de kitap şifahanesi bir marka oldu. Her bir arkadaşımızın emeği var.Lisans mezunu arkadaşlarla çalışıyoruz. Geleneksel Türk sanatlarından da arkadaşlar var. Sanat tarihçimiz var, kâğıtçılık mezunu arkadaşlar var. Türkiye'de bu alanda çalışan en büyük merkez burası.