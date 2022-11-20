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Giriş Tarihi: 21.11.2022

Yüzümden silahla vurulduğumu sandım

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Yüzümden silahla vurulduğumu sandım
Mersin'de yolda yürüyen 3 genç kıza motosikletle yaklaşan iki şüpheli sıvı bir patlayıcı cisim attı. Patlayın cisim nedeniyle üniversite öğrencisi H A (22) gözünü kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı. Mersin 2. Çevre Yolu'nda 18 Kasım akşamı Mersin Üniversitesi Ebelik bölümü öğrencisi H A, iki arkadaşıyla yürüdükleri sırada karşı istikametten gelen motosikletli iki kişi sıvı bir cisim fırlatıldı. Cisim, Aslan'ın yüzünde patladı. Saldırganlar kaçarken hastaneye kaldırılan A tedavi altına alındı. Aslan'ın gözünün kornea kısmının zarar gördüğü belirtildi. Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi olan genç kız,"Yüzüme bir şey fırlattılar. Yüzüme dokununca bir şeyler akıyordu. Kurşun değdiğini ve kanlar aktığını sandım. Hastanede korneanın zarar gördüğünü söylediler" diye konuştu.

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Yüzümden silahla vurulduğumu sandım
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