Haberler Yaşam Haberleri Yüzyıllardır toprağın altındaydı! Pirinç tarlasında 2 bin yıllık hazine bulundu!
Giriş Tarihi: 17.10.2026 17:52 Son Güncelleme: 17.10.2026 17:53

Yüzyıllardır toprağın altındaydı! Pirinç tarlasında 2 bin yıllık hazine bulundu!

Pirinç üretimi yapılan bir tarlada gerçekleştirilen çalışmalar sırasında ortaya çıkan tarihi buluntu, geçmişe ışık tutan keşifler arasına girdi. Yaklaşık 2 bin yıllık olduğu belirtilen hazinenin gün yüzüne çıkarılması, bölgenin tarihine ilişkin merakı artırdı. Yüzyıllar boyunca toprağın altında kalan bu değerli kalıntıların hangi döneme ait olduğu ve nasıl günümüze ulaştığı ise dikkat çekiyor.

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Yüzyıllardır toprağın altındaydı! Pirinç tarlasında 2 bin yıllık hazine bulundu!
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Tarım faaliyetlerinin sürdürüldüğü bir alanda yapılan keşif, sıradan bir pirinç tarlasını arkeolojik açıdan önemli bir noktaya dönüştürdü. Yaklaşık 2 bin yıl öncesine uzanan hazinenin bulunması, geçmişte bölgede yaşayan insanların yaşamına ve dönemin tarihsel izlerine dair yeni ipuçları sunuyor.

Yüzyıllardır toprağın altındaydı! Pirinç tarlasında 2 bin yıllık hazine bulundu!

Tayland hükümetine bağlı Güzel Sanatlar Dairesi (Fine Arts Department) tarafından yapılan resmi duyuruya göre, Phetchaburi bölgesindeki "Don Yai Thong" arkeolojik alanında yürütülen kazı çalışmaları tamamlandı.

Yüzyıllardır toprağın altındaydı! Pirinç tarlasında 2 bin yıllık hazine bulundu!

Söz konusu alan, yılın başlarında yerel halkın bir pirinç tarlasında antik bronz davul parçaları bulmasıyla keşfedilmişti.

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Yüzyıllardır toprağın altındaydı! Pirinç tarlasında 2 bin yıllık hazine bulundu!

Yapılan bilimsel incelemeler, bu yerleşimin yaklaşık 1500 ila 2500 yıl öncesine dayanan bir tarihsel katmana sahip olduğunu doğruladı. Uzmanlar, bölgenin sadece bir yerleşim yeri değil, aynı zamanda o dönemde stratejik bir merkez olduğuna işaret ediyor.

Yüzyıllardır toprağın altındaydı! Pirinç tarlasında 2 bin yıllık hazine bulundu!

ALTIN YÜZÜKLER NE ANLATIYOR?

Kazı alanında bulunan iki altın yüzük, arkeologlar tarafından "antik ticaretin sessiz tanıkları" olarak tanımlanıyor. Eserlerin üzerindeki incelemeler, bölgenin tarihsel ticaret ağları hakkında somut veriler sunuyor:

Yüzyıllardır toprağın altındaydı! Pirinç tarlasında 2 bin yıllık hazine bulundu!

Brahmi Yazıtlı Yüzük: Yüzüklerden birinin üzerinde, antik Hindistan'da kullanılan ve erken dönem Hint yazı sistemlerinden biri olan Brahmi alfabesine ait karakterler tespit edildi. Bu bulgu, Güneydoğu Asya ile Antik Hindistan arasındaki kültürel ve ticari bağların beklenenden daha erken ve derin olduğunu kanıtlar nitelikte.

Yüzyıllardır toprağın altındaydı! Pirinç tarlasında 2 bin yıllık hazine bulundu!

Tüccar Sınıfının İzi: Desen içermeyen ikinci yüzük ise, antik Hint toplumundaki sosyal tabakalaşmaya dair ipuçları veriyor. Arkeolojik değerlendirmelere göre, bu yüzüğün o dönemde "Vaishya" olarak adlandırılan tüccar sınıfına mensup bir kişiye ait olduğu düşünülüyor.

Yüzyıllardır toprağın altındaydı! Pirinç tarlasında 2 bin yıllık hazine bulundu!

Arkeologlar için bir keşfin "değerli" olması sadece altın veya mücevher içermesiyle değil, sağladığı bağlamsal bilgiyle ölçülür. Don Yai Thong bölgesinde yapılan bu kazı:

Yüzyıllardır toprağın altındaydı! Pirinç tarlasında 2 bin yıllık hazine bulundu!

Ticaret Rotası: Antik Hindistan'dan Güneydoğu Asya'ya uzanan ticaret yollarının genişliğini kanıtlıyor.

Yüzyıllardır toprağın altındaydı! Pirinç tarlasında 2 bin yıllık hazine bulundu!

Sosyo-Ekonomik Yapı: Antik toplumlarda kast sisteminin ve tüccar sınıfının coğrafi yayılımını gösteriyor.

Yüzyıllardır toprağın altındaydı! Pirinç tarlasında 2 bin yıllık hazine bulundu!

Yerel Tarih: Bölgesel tarih yazımında "kayıp" sayılan bir döneme dair somut bir kronoloji sunuyor.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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Yüzyıllardır toprağın altındaydı! Pirinç tarlasında 2 bin yıllık hazine bulundu!
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