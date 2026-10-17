Yüzyıllardır toprağın altındaydı! Pirinç tarlasında 2 bin yıllık hazine bulundu!

Tarım faaliyetlerinin sürdürüldüğü bir alanda yapılan keşif, sıradan bir pirinç tarlasını arkeolojik açıdan önemli bir noktaya dönüştürdü. Yaklaşık 2 bin yıl öncesine uzanan hazinenin bulunması, geçmişte bölgede yaşayan insanların yaşamına ve dönemin tarihsel izlerine dair yeni ipuçları sunuyor.
Tayland hükümetine bağlı Güzel Sanatlar Dairesi (Fine Arts Department) tarafından yapılan resmi duyuruya göre, Phetchaburi bölgesindeki "Don Yai Thong" arkeolojik alanında yürütülen kazı çalışmaları tamamlandı.
Yapılan bilimsel incelemeler, bu yerleşimin yaklaşık 1500 ila 2500 yıl öncesine dayanan bir tarihsel katmana sahip olduğunu doğruladı. Uzmanlar, bölgenin sadece bir yerleşim yeri değil, aynı zamanda o dönemde stratejik bir merkez olduğuna işaret ediyor.
Kazı alanında bulunan iki altın yüzük, arkeologlar tarafından "antik ticaretin sessiz tanıkları" olarak tanımlanıyor. Eserlerin üzerindeki incelemeler, bölgenin tarihsel ticaret ağları hakkında somut veriler sunuyor:
Brahmi Yazıtlı Yüzük: Yüzüklerden birinin üzerinde, antik Hindistan'da kullanılan ve erken dönem Hint yazı sistemlerinden biri olan Brahmi alfabesine ait karakterler tespit edildi. Bu bulgu, Güneydoğu Asya ile Antik Hindistan arasındaki kültürel ve ticari bağların beklenenden daha erken ve derin olduğunu kanıtlar nitelikte.
Tüccar Sınıfının İzi: Desen içermeyen ikinci yüzük ise, antik Hint toplumundaki sosyal tabakalaşmaya dair ipuçları veriyor. Arkeolojik değerlendirmelere göre, bu yüzüğün o dönemde "Vaishya" olarak adlandırılan tüccar sınıfına mensup bir kişiye ait olduğu düşünülüyor.
Arkeologlar için bir keşfin "değerli" olması sadece altın veya mücevher içermesiyle değil, sağladığı bağlamsal bilgiyle ölçülür. Don Yai Thong bölgesinde yapılan bu kazı:
Ticaret Rotası: Antik Hindistan'dan Güneydoğu Asya'ya uzanan ticaret yollarının genişliğini kanıtlıyor.
Sosyo-Ekonomik Yapı: Antik toplumlarda kast sisteminin ve tüccar sınıfının coğrafi yayılımını gösteriyor.