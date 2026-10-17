Yüzyıllardır toprağın altındaydı! Pirinç tarlasında 2 bin yıllık hazine bulundu!

Yapılan bilimsel incelemeler, bu yerleşimin yaklaşık 1500 ila 2500 yıl öncesine dayanan bir tarihsel katmana sahip olduğunu doğruladı. Uzmanlar, bölgenin sadece bir yerleşim yeri değil, aynı zamanda o dönemde stratejik bir merkez olduğuna işaret ediyor.