Z kuşağı internette 6 saat geçiriyor

İngiltere'de yapılan bir araştırmada hangi kuşağın gün içerisinde internet ortamında ne kadar süre geçirdikleri belirlendi. Ofcom tarafından yayınlanan rapora göre internette en çok vakit geçirenler Z kuşağı oluyor. Araştırmaya göre 1995 yılından sonra dünyaya gelen ve Z kuşağı olarak anılan bu yaş grubu gün içerisinde en az 6 saatini internette takılarak geçiriyor. İngiliz gençlerin internette en çok kullandığı uygulamanın ise TikTok olduğu belirlendi.Aynı araştırmaya göre kadınların erkeklere göre internette vakit geçirme süreleri de 33 dakika daha fazla oluyor. İşte araştırmaya göre yaş gruplarının internette harcadıkları zaman:Z kuşağı (18-24 yaş aralığı): 6 saat internette kalıyor.Y kuşağı (25-34 yaş aralığı): 4 saat 51 dakika internette kalıyor.X kuşağı (35-44 yaş aralığı): 4 saat 43 dakika internette kalıyor .Baby boomers (55-64 yaş aralığı): 3 saat 47 dakika internette kalıyor.Sessiz kuşak: (65 yaş ve üstü): 3 saat 10 dakika internette kalıyor.Raporu sayfalarına taşıyan İngiliz basını konu ile bağlantılı olan farklı bir çalışmaya daha yer verdi. Daily Mail gazetesindeki haberde "Halihazırda bilim dünyası akıllı telefon bağımlılığını depresyon gibi psikolojik bir tanı olarak kabul etmiyor" notuna yer verildi. Ancak akıllı telefon ve internet bağımlılığının birçok ülkede giderek arttığına ve endişe verici boyutlara ulaştığına dikkat çekildi. Nottingham Trent Üniversitesi'nden Profesör Mark Griffiths tarafından yapılan bir araştırmada ülkelerin akıllı telefon bağımlılık oranları saptanmıştı. Bu araştırmaya göre yüzde 70'in üzerindeki bağımlılık oranı ile Çin ve Suudi Arabistan ilk sıralarda çıkarken Türkiye sekizinci sırada çıktı.