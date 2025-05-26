Zabıta cinayetinde karar: Deli numarası tutmadı, ağırlaştırılmış müebbet aldı

Antalya'da mobbing uyguladığı iddiasıyla tartıştığı meslektaşı İsmail Kanmaz'ı (60) 27 Şubat 2024 tarihinde 7 yerinden bıçaklayıp öldüren, ifadesinde beyninin kendisine öldürmesi yönünde komut verdiğini iddia eden zabıta memuru Erdal Vuran (37), ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Önceki duruşmalarda akli dengesinin yerinde olmadığını, beyninin kendisine öldürmesi yönünde komut verdiği beyanını tekrar eden sanık Vuran, pişman oluğunu söyleyerek beraatini istedi. Adli tıp raporunda ise sanığın akli dengesinin yerinde olduğu kaydedildi.

Katil Erdal Vuran

NE OLMUŞTU?

Olay, 27 Şubat 2024'te, saat 13.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi Şehitler Caddesi'nde meydana geldi. Mahallede tahliye edilen bir binada hırsızlık yaşanmaması için görevli bulunan Muratpaşa Belediyesi zabıta memurları İsmail Kanmaz ve Erdal Vuran arasında, mobbing iddiasıyla tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Erdal Vuran, ekmek bıçağıyla İsmail Kanmaz'ı sırt ve boyun bölgesinden 7 bıçak darbesiyle yaraladı. Çevredekiler tarafları ayırmaya çalışırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Kanmaz, hayatını kaybetti. Erdal Vuran ise gözaltına alındı. Polis ekipleri, olayda kullanılan bıçağı çöp kutusunda bulup, el koydu. Olay anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğine çıkarılan Vuran, tutuklandı. Vuran ifadesinde, Kanmaz'ın yüzündeki alaycı gülüşü görünce beyninin kendisine öldürmesi yönünde komut verdiğini iddia etmişti.