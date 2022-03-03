Haberler Yaşam Haberleri Zabıta Telefon Numarası Ve İhbar Hattı: Alo Zabıta Çağrı Merkezi Telefon No Kaçtır?
Giriş Tarihi: 3.3.2022 12:48 Son Güncelleme: 3.3.2022 12:48

Zabıta Telefon Numarası Ve İhbar Hattı: Alo Zabıta Çağrı Merkezi Telefon No Kaçtır?

Zabıta Telefon Numarası Ve İhbar Hattı: Alo Zabıta Çağrı Merkezi Telefon No Kaçtır?

Zabıta, kamu güvenliği ve halkın huzuru için çalışan yerel yönetimlere bağlı bir birimdir. Polis ve jandarmalar gibi silah taşımayan zabıtaların bazısı basit, bazısı da gezici olarak denetimlerini yaparlar. Herhangi bir kamu güvenliğini bozucu, halkın rahatını giderici durumlarda zabıtalara ulaşım sağlamak önemlidir. Bu nedenle zabıta telefon numarasını bilmek gerekir. Peki, zabıta telefon numarası kaçtır?

Gün içerisinde özellikle de kalabalık olan sahil, park vb. yerlerde zabıtalar ile karşılaşmak mümkündür. Oluşabilecek herhangi bir olumsuz duruma karşı devriye gezen zabıtalar halkın güvenliği için mesai harcarlar. Ancak zabıtaların olmadığı yerlerde de onlara ihtiyaç olabilmektedir. Böyle zamanlarda ihbar ve şikayet için Alo Zabıta Çağrı Merkezi aranmalıdır. Zabıtalar hangi durumlarda aranır? Zabıta ihbar ve şikayet hattı numarası nedir? İşte, tüm detaylar...

Zabıta telefon numarası

Zabıta ihbar ve şikayet hattı bulunmaktadır. Vatandaşlar denetim gerektiren konularda, kaçak yapı ya da izinsiz asılan afişler vb. zabıtanın ilgilendiği alanlarla ilgili yaşanan herhangi bir sorunla karşı karşıya kaldığında Alo 153 nolu hattı arayarak gerekli bilgilendirmeyi yapabilirler.

Zabıta hangi durumlarda aranır?

  • Halkı olumsuz etkileyen herhangi bir durum
  • Ruhsatsız kullanıldığı belirlenmiş iş yerlerini bildirmek
  • Pazar vb. yerlerde yaşanan olumsuz durumlar
  • İzinsiz ilan ve afiş asıldığı fark edildiğinde
  • İzinsiz kat çıkılan yapılar vb. durumlarda zabıta ihbar ve şikayet hattı aranabilir.

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Zabıta Telefon Numarası Ve İhbar Hattı: Alo Zabıta Çağrı Merkezi Telefon No Kaçtır?
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