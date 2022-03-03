Zabıta Telefon Numarası Ve İhbar Hattı: Alo Zabıta Çağrı Merkezi Telefon No Kaçtır?

Gün içerisinde özellikle de kalabalık olan sahil, park vb. yerlerde zabıtalar ile karşılaşmak mümkündür. Oluşabilecek herhangi bir olumsuz duruma karşı devriye gezen zabıtalar halkın güvenliği için mesai harcarlar. Ancak zabıtaların olmadığı yerlerde de onlara ihtiyaç olabilmektedir. Böyle zamanlarda ihbar ve şikayet için Alo Zabıta Çağrı Merkezi aranmalıdır. Zabıtalar hangi durumlarda aranır? Zabıta ihbar ve şikayet hattı numarası nedir? İşte, tüm detaylar...

Zabıta telefon numarası

Zabıta ihbar ve şikayet hattı bulunmaktadır. Vatandaşlar denetim gerektiren konularda, kaçak yapı ya da izinsiz asılan afişler vb. zabıtanın ilgilendiği alanlarla ilgili yaşanan herhangi bir sorunla karşı karşıya kaldığında Alo 153 nolu hattı arayarak gerekli bilgilendirmeyi yapabilirler.

Zabıta hangi durumlarda aranır?