Zabıtayı ölümle tehdit etti, tutuklandı

Şahinbey Belediyesi Zabıta ekipleri daha önce de son kullanma tarihi geçmiş ürün kullandığı için hakkında işlem yapılan markette yaptığı denetimde yine tarihi geçmiş ürün tespit etti. Market sahibi B.Ç. bunun üzerine zabıtaya saldırarak "Seni öldürürüm" diye tehditler savurdu. Market sahibi saldırının ardından kepenkleri indirterek dükkanını kapattı.

O anlara ait görüntüleri "Tehdit, şiddet bizi durduramaz" sözleriyle sosyal medya hesabından paylaşan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu işletme sahibi hakkında yasal işlem başlatıldığını belirterek, " Daha önce hakkında son kullanma tarihi geçmiş ürün satmaktan işlem yapılan ve yine iş yerinde son kullanma tarihi geçmiş ürün satmaya çalışan kişi hakkında kişi hakkında yasal ve adli işlem başlatılmıştır. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Hangi şartlarda olursa olsun halkımızın sağlığını tehdit edenlere karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" bilgisine yer verdi.

Şikayet üzerine Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturma sonucunda adli mercilere sevk edilen işyeri sahibi tutuklanırken işyeri de kapatıldı.

Karar üzerine Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "İşyeri kapatıldı, tutuklandı" başlığıyla ikinci bir video paylaştı. Videoda zabıta ekipleri kepengindeki asma kilitleri demir makasıyla kırdıkları işyerinde son kullanma tarihi geçmiş veya bozulmuş gıda ürünlerini tek tek tespit ederken görülüyor.