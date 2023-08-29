Zafer Bayramı coşkusu milli teknolojiyle dalgalanacak! TEKNOFEST heyecanı

Bu yıl 100 ülkeden 337 bin 744 takım ve 1 milyonu aşkın yarışmacının başvurduğu TEKNOFEST, yarın Ankara Etimesgut Havalimanı'nda bir kez daha kapılarını açıyor. Türk Yıldızları, Solo Türk, Hürkuş, Aksungur, Bayraktar TB2 ve Bayraktar TB3 de görücüye çıkarak başkent semalarında gösteri yapacak. 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen ve 2.5 milyon ziyaretçi sayısı ise dünyanın gündemine oturan TEKNOFEST, ilk kez düzenleneceği Ankara'da da milyonları bir araya getirecek. 30 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında katılımcılara ücretsiz ve eşsiz bir deneyim sunulacak.