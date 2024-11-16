Türkiye'de köklü tarihe sahip, on binlerce öğrenci yetiştirmiş çok sayıda okul var. Bunlardan biri de Ankara Kavaklıdere Ortaokulu… TBMM ve bakanlıklara birkaç kilometre uzaklıkta olan okul, 1954 yılında eğitimi başlamış…
Okulun bodrum katında, küçücük bir odaya atılmış karton kutular içinden çıkan, darbelerden Türkiye'nin demokrasiye geçişine kadar siyasi tarihi, değişim süreçlerini gözler önüne seren fotoğraf ve belgeler kitap haline getirildi.
Milli Eğitim Bakanlığı diğer okullara da örnek olması için hazırlanan kitabı "Eğitimde İyi Örnekler" sayfasında "Zamanın Gölgesinde Kavaklıdere'nin Saklı Hikayeleri başlığı ile yayınladı.
BAYAR VE MENDERES İLHAM KAYNAĞI
Kitabın ortaya çıkış hikayesi de oldukça ilginç. Okul Müdürü Köksal Aslan'ın, okula atandıktan sonra etrafı dolaşırken bodrum katında küçük bir kapı dikkatini çeker. Kapıyı aralayıp içeri girdiğinde toz ve örümcek ağlarıyla kaplı, kaderine terk edilmiş karton kutular görür. Bunları açtırdığında ilk eline gelen şey 21 Kasım 1955 yılında çekilmiş bir fotoğraf karesidir: Siyah önlüklü bir öğrenci, karatahta önünde öğretmenini dinlemektedir.
Kutular açıldıkça yüzlerce fotoğraf ve yazışma ortaya çıkar. Dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar ile Başbakanı Adnan Menderes'in okulu ziyareti sırasında kendilerini çiçekler ile karşılayan öğretmen ve öğrencilerin objektiflere yansıyan görüntüleri de oradadır. Bu kareyi gören Müdür Aslan'ın zihninde okulun tarihini anlatan bir kitap hazırlama fikri canlanır.
Arşivden 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in (Güniz Sokak'taki evi okula çok yakın) okula çok defa yaptığı ziyaretler, hatta burada oy kullanmasına ilişkin fotoğraflar da çıkar.
DARBE YAZIŞMALARI
Okulun eski öğretmenlerinden de yardım alınarak belgeler tasnif edilir. Neler yoktur ki bunların arasında? Bir öğretmenin el yazısı ile hastalık izni talebi, teftiş kurulu raporları, darbe dönemlerindeki yazışmalar, milli bayram kutlamaları, kültür gezileri…
Kitabın yazarı Dr. Sedanur Arslan/ Okul Müdürü Köksal Arslan
TÜRKİYE TARİHİ
Aslında arşivden çıkanlar Türkiye'nin son 70 yılındaki değişimi, eğitimde kara tahtadan akıllı tahtaya geçişinin hikayesidir.
360 SAYFALIK KİTAP
Müdür Arslan ile Dr. Sedanur Dinçer Arslan, titiz bir çalışma sonucu 1954-1980 yılları arasındaki arşiv belgelerini tarayarak kitabı hazırlar.
Kavaklıdere semtinin fiziki, ekonomik ve sosyal değişimi ve gelişimine ilişkin birçok veri de sunulan kitap 360 sayfadan oluşuyor.