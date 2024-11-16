Türkiye'de köklü tarihe sahip, on binlerce öğrenci yetiştirmiş çok sayıda okul var. Bunlardan biri de Ankara Kavaklıdere Ortaokulu… TBMM ve bakanlıklara birkaç kilometre uzaklıkta olan okul, 1954 yılında eğitimi başlamış…

Okulun bodrum katında, küçücük bir odaya atılmış karton kutular içinden çıkan, darbelerden Türkiye'nin demokrasiye geçişine kadar siyasi tarihi, değişim süreçlerini gözler önüne seren fotoğraf ve belgeler kitap haline getirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı diğer okullara da örnek olması için hazırlanan kitabı "Eğitimde İyi Örnekler" sayfasında "Zamanın Gölgesinde Kavaklıdere'nin Saklı Hikayeleri başlığı ile yayınladı.