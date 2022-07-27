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Giriş Tarihi: 27.7.2022 12:33 Son Güncelleme: 27.7.2022 12:50

Zarar gören turbe onarılarak ziyarete açıldı!

Düzce Konuralp'te bulunan ve  geçtiğimiz  günlerde kimliği belirsiz kişi yada kişilerin saldırısına uğrayarak zarar verilen Konuralp Bey'in silah arkadaşı Ali Hamza Efendi Hazretleri'nin Türbesi onarılarak yeniden ziyarete açıldı.

ABBAS ÇAKAR
Zarar gören turbe onarılarak ziyarete açıldı!

Geçtiğimiz günlerde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından, Konuralp Bey'in silah arkadaşı Ali Hamza Efendi Hazretleri'nin Türbesi'ne zarar verilerek camları kırılmış ve Türbe içinde bulunan sandukaya zarar verilmişti.

Durumun tespit edilmesinin ardından harekete geçen Düzce Belediyesi, Türbenin yeniden eski haline getirilmesi için çalışma başlatmıştı.

Düzce Belediyesi Mezarlık İşleri Müdürlüğünün girişimleri ve gönül insanlarının desteği ile Konuralp'te bulunan Ali Hamza Efendi Hazretleri'nin Türbesi yeniden onarıldı. Türbenin içindeki halı, sanduka, sarık, lambaları ve boyası yenilendi.

Türbenin içi gibi dışı da boyanarak Ali Hamza Efendi Hazretleri'nin Türbesi yeniden ziyarete açıldı.

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Zarar gören turbe onarılarak ziyarete açıldı!
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