Zarar gören turbe onarılarak ziyarete açıldı!

Geçtiğimiz günlerde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından, Konuralp Bey'in silah arkadaşı Ali Hamza Efendi Hazretleri'nin Türbesi'ne zarar verilerek camları kırılmış ve Türbe içinde bulunan sandukaya zarar verilmişti.
Durumun tespit edilmesinin ardından harekete geçen Düzce Belediyesi, Türbenin yeniden eski haline getirilmesi için çalışma başlatmıştı.
Düzce Belediyesi Mezarlık İşleri Müdürlüğünün girişimleri ve gönül insanlarının desteği ile Konuralp'te bulunan Ali Hamza Efendi Hazretleri'nin Türbesi yeniden onarıldı. Türbenin içindeki halı, sanduka, sarık, lambaları ve boyası yenilendi.
Türbenin içi gibi dışı da boyanarak Ali Hamza Efendi Hazretleri'nin Türbesi yeniden ziyarete açıldı.