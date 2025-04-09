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Giriş Tarihi: 9.4.2025 01:25

Zarar vermek isterken yaralandılar! İki şüpheli canından oluyordu

Malatya'da daha önce çalıştığı yerdeki iş yeri sahibi ile husumetleri bulunan şüpheliler iş yerini kundaklamaya çalıştı. O esnada yanlışlıkla kendilerini de yaktılar. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yaralı şahıslar gözaltına alındı.

İHA
Zarar vermek isterken yaralandılar! İki şüpheli canından oluyordu

Olay Malatya'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan bir iş yerinde daha önce çalışan ve iş yeri sahibi ile husumetleri bulunan İ.N.A. ile D.A. iş yerine yanıcı madde dökerek kundaklamaya çalıştı. Bu sırada alevlerden etkilen D.A. yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldüğü olayda, kendi imkanları ile hastaneye giden D.A. ile İ.N.A. gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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Zarar vermek isterken yaralandılar! İki şüpheli canından oluyordu
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