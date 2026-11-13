Zayıflama iğnesi kullananlar dikkat! Uzmanlardan kritik uyardı: ‘Görme kaybı yapabilir’

BAZI HASTALARDA RİSK DAHA YÜKSEK

İç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Aydın Tunçkale ise özellikle 50 yaş üzerindeki kişiler, diyabet ve yüksek tansiyon hastaları ile uyku apnesi bulunanların daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

ATV Haber'den Tuğba Kurtulmuş'un haberine göre ABD'de zayıflama iğnesi kullandıktan sonra görme kaybı yaşadığını iddia eden 278 kişi mahkemeye başvurdu. İlaçlarla olası bağlantının belirlenmesi için laboratuvar incelemeleri başlatıldı. Ayrıca 100 bin kullanıcı üzerinde yapılan takipte 6 görme kaybı vakası tespit edildi.