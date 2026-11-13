Zayıflama iğnesi kullananlar dikkat! Uzmanlardan kritik uyardı: ‘Görme kaybı yapabilir’

Kilo vermek isteyenlerin doktor kontrolü olmadan da başvurduğu bu ilaçlar, bu kez görme kaybı riskiyle gündeme geldi. ABD'de 278 kişi, iğne kullandıktan sonra görme kaybı yaşadığını öne sürerek mahkemeye başvurdu. Yapılan takiplerde 100 bin kullanıcıdan 6'sında görme kaybı vakasına rastlanırken, Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi (FDA) olası riske karşı ilaçların prospektüslerine uyarı eklenmesini istedi. Uzmanlar, özellikle diyabet ve yüksek tansiyon hastalarını uyardı.
Obezite tedavisinde kullanılan zayıflama iğneleri, son dönemde yalnızca fazla kilolarından kurtulmak isteyenlerin de başvurduğu yöntemlerden biri haline geldi. Ancak doktor kontrolü olmadan kullanılan bu ilaçlar, beraberinde ciddi sağlık risklerini de gündeme getiriyor. ABD'de zayıflama iğneleriyle ilişkilendirilen olası görme kaybı riski, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
BAZI HASTALARDA RİSK DAHA YÜKSEK
İç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Aydın Tunçkale ise özellikle 50 yaş üzerindeki kişiler, diyabet ve yüksek tansiyon hastaları ile uyku apnesi bulunanların daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.
ATV Haber'den Tuğba Kurtulmuş'un haberine göre ABD'de zayıflama iğnesi kullandıktan sonra görme kaybı yaşadığını iddia eden 278 kişi mahkemeye başvurdu. İlaçlarla olası bağlantının belirlenmesi için laboratuvar incelemeleri başlatıldı. Ayrıca 100 bin kullanıcı üzerinde yapılan takipte 6 görme kaybı vakası tespit edildi.
GÖRME KAYBI KALICI OLABİLİR
Uzmanlar, riskin nadir görülmesine rağmen sonuçlarının ciddi olabileceğine dikkat çekti. Görme keskinliğinde azalma ve renkleri ayırt etmekte güçlük yaşanması, göz sağlığı açısından önemli uyarı işaretleri arasında gösterildi.
Prof. Dr. Aydın Tunçkale, bu belirtiler ortaya çıktığında vakit kaybetmeden göz hekimine başvurulması gerektiğini söyledi. Opr. Dr. Didem Beğendi ise erken müdahalenin önemine işaret ederek, ilk saatlerde başvurulması halinde görme kaybının geri döndürülebilme ihtimalinin bulunduğunu, gecikme durumunda ise görme sinirinde kalıcı hasar oluşabileceğini belirtti.
UZMANLARDAN DOKTOR KONTROLÜ UYARISI
Uzmanlar, zayıflama iğnelerinin birkaç kilo vermek amacıyla gelişigüzel kullanılmaması gerektiğini vurguladı. Bu ilaçların obezite tedavisi kapsamında, kişinin sağlık durumu değerlendirilerek ve mutlaka doktor kontrolünde kullanılması gerektiğinin altını çizdi.