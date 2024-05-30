Zayıflamak isterken sağlığınızdan olmayın

Yaza girmeye hazırlanırken pek çok kişi de kilo verme telaşına kapıldı. Çeşitli kilo verme yöntemlerini denemeden önce mutlaka uzmana başvurulması gerektiğini belirten Diyetisyen Ezginur Aksipahi, "Öğün atlayarak, karbonhidrattan uzak durarak, geceleri aç uyumaya çalışarak kilo verilebileceğini düşünmek yanlıştır" dedi. Aç kalırsam kilo veririm düşüncesinin tamamen yanlış olduğuna değinen Aksipahi, "Yaşamsal fonksiyonlarımızı devam ettirmek ve yağ yakımını hızlandırmak için günde 3 ana öğün yapmak önemlidir. Ara öğün sayısı ise yaşam standartlarına veya hastalık varlığına göre değişebilir. Öğün atlamayarak açlığı kontrol altında tutmak sağlıklı ve dengeli beslenmeye ilk adımı atmaktır" açıklamasında bulundu.