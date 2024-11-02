Zehir tacirlerine darbe: 4 ton uyuşturucu, 2 milyondan fazla hap ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlar, 77 ilde 6 bin 497 ekip ve 16 bin 168 personelin katılımıyla yürütüldü. Ayrıca 30 hava aracı ve 63 narkotik dedektör köpeği de operasyonda görev aldı. İzmir, Ankara, Gaziantep, İstanbul, Adana, Diyarbakır gibi illerin de aralarında bulunduğu şehirlerde sokak satıcıları ve uyuşturucu tedarikçilerine göz açtırılmadı. Toplamda 2 bin 587 şüpheli zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

İSTANBUL'DA DEV YAKALAMA: 480 KG SKUNK, 235,5 KG METAMFETAMİN

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyonda, 480 kg skunk, 235,5 kg metamfetamin, 89,5 kg esrar, 106 kg eroin, 41 kg bonzai, 2 kg kokain ve 842 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 46 şüpheli sokak satıcısı yakalandı.

DİYARBAKIR'DA 561 KG SKUNK ELE GEÇİRİLDİ

Diyarbakır'da yürütülen operasyonda 561 kg skunk, 5 kg esrar ve 5 bin 96 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 12 sokak satıcısı gözaltına alındı.

BİNGÖL'DE YAKALAMA: 542 KG ESRAR

Bingöl Emniyeti'nin gerçekleştirdiği operasyonda 542 kg esrar ve 6 kg skunk ele geçirilirken, 9 şüpheli sokak satıcısı yakalandı.

GAZİANTEP'TE 128 KG METAMFETAMİN

Gaziantep'te yürütülen operasyonda 128 kg metamfetamin, 109,5 kg skunk ve 5 bin 50 adet uyuşturucu hap ele geçirilerek, 10 şüpheli sokak satıcısı gözaltına alındı.

ADANA'DA 116 KG EROİN YAKALANDI

Adana'da 116 kg eroin, 92 kg skunk, 14,5 kg esrar ve 466 bin 949 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 11 şüpheli gözaltına alındı.

ORDU, BATMAN, TOKAT VE DİĞER İLLERDE UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

Operasyonlar, Tokat, Ordu, Batman, Şanlıurfa, Erzincan, İzmir, Mersin gibi birçok şehirde de yoğun bir şekilde sürdürüldü ve yüzlerce kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarına ve operasyonda görev alan polislere teşekkür eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zehir tacirlerine yönelik mücadelede kararlılık mesajı verdi.