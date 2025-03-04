Zehir tacirlerine darbe! 76 ilde dev operasyon: 2 bin 365 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüklerince gerçekleştirilen operasyonlara 3 bin 547 ekip, 8 bin 867 personel, 38 hava aracı ve 72 narkotik dedektör köpeği katıldı. Türkiye genelinde düzenlenen operasyonlar, başta İstanbul, İzmir, Adana, Ankara, Gaziantep, Konya, Antalya, Bursa, Samsun ve Diyarbakır olmak üzere Şanlıurfa, Mersin, Kocaeli, Kayseri, Tekirdağ, Malatya, Hatay, Sakarya ve Eskişehir dahil toplam 76 ilde gerçekleştirildi.

İSTANBUL'DA BÜYÜK YAKALAMA

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan operasyonlarda 365 kg kokain, 77,5 kg metamfetamin, 27,5 kg skunk, 22 kg eroin, 11 kg esrar, 141 kg kimyasal madde ve 805 bin 200 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda 28 uyuşturucu satıcısı yakalandı.

İZMİR VE HAKKARİ'DE ÖNEMLİ BAŞARILAR

İzmir'de gerçekleştirilen operasyonlarda 102 kg bonzai ve 387 bin 478 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 12 şüpheli yakalandı. Hakkari'de ise 102 kg metamfetamin ve 60,5 kg eroin ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa ve Gaziantep'te de önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, şüpheliler gözaltına alındı. Kırıkkale'de ise 542,5 kg metamfetamin ele geçirildi.

BAKAN YERLİKAYA: ZEHİR TACİRLERİNE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.