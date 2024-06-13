Haberler Yaşam Haberleri Zehir tacirlerine şafak operasyonu
Giriş Tarihi: 13.6.2024 10:02 Son Güncelleme: 13.6.2024 10:05

Zehir tacirlerine şafak operasyonu

Bursa'da Narkotik ekiplerinin belirlediği adreslere, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekipleri şafak operasyonu düzenledi. Film gibi operasyonda kapılar koçbaşlarıyla kırıldı. Hassas burunlu köpekler, uyuşturucu maddeleri zulalandıkları yerlerde buldu. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Remzi YILMAZ
Zehir tacirlerine şafak operasyonu

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve İznik ilçesinde belirlenen 7 ayrı adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve muhtelif ekiplerden oluşan toplam 120 polisin katıldığı ve narkotik dedektör köpeklerinin kullanıldığı operasyonda "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarını işledikleri tespit edilen 4 şüpheli teknik ve fiziki takibe alındı. Polis ekipleri şüphelilere yönelik düğmeye basarken, şafak vakti düzenlenen operasyonda kapılar koçbaşları ile kırıldı. 4 şüpheli kıskıvrak yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda 3 kilo 500 gram esrar, 2 kilo 150 gram sentetik kannabinoid, 50 gram sentetik uyuşturucu, 3 yivsiz av tüfeği, ruhsatsız tabanca ve 19 tüfek kartuşu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Zehir tacirlerine şafak operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA