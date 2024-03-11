Zeki Müren okulundan ‘Sanat güneşi’ doğdu

Resmi olarak 34 yıl önce açılan ancak Türkiye'nin Sanat Güneşi Zeki Müren'in mirasıyla 2003'te bugünkü modern eğitim binasına kavuşan Bursa'daki devlet okulu Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi'nde bir müzik dehası yetişti. 11. sınıf müzik öğrencisi Kumru Ankay, gösterdiği piyano performansıyla ABD'nin en prestijli iki sanat okulu olan Interlochen Art Academy ve Idyllwild Arts'tan kabul aldı. Kumru, 12. sınıf müzik eğitimini tam burslu olarak Interlochen Art Academy'de okuyacak. Kumru, bir devlet okulundan bu sanat akademilerine kabul alan nadir isimlerden biri olarak da tarihe geçecek.Dünyanın en iyi konservatuvarı olarak tanınan New York'taki Juilliard Müzik Okulu'na öğrenci hazırlayan Interlochen Art Academy'nin mezunları arasında birçok ünlü isim var. ABD'nin en iyi orkestra müzisyenlerinin yüzde 13'ü bu okuldan mezun. Mezunlar arasında 7 Grammy ödülü bulunan Hint asıllı piyanist, söz yazarı ve şarkıcı Norah Jones da bulunuyor.Kumru, ortaokulda okurken Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi'ni kazanmak için ders almaya başladı. SABAH'a konuşan Kumru'nun piyano öğretmeni Cem Sinan Kiriş, "Kumru'yla 3 yıl önce tanıştık. Güzel Sanatlar Lisesi'ne girmek istiyordu. Önce elektrogitarla başladı. Sonra piyanoyu sevdi. Özel Yetenek Sınavı'yla okulumuzu kazandı. Sıfırdan başladığı piyano performansı bugün dünyanın en iyi sanat liselerinde hayranlık uyandırdı. İki okuldan birden tam burslu kabul aldı" ifadelerini kullandı.Anne ve babasının Zeki Müren'i çok sevdiklerini ve küçük yaşlarda müzikle tanıştığını anlatan Kumru Ankay, Türkiye'nin dünyaca ünlü piyanisti İdil Biret'e hayran olduğunu söyledi. SABAH'a konuşan Kumru, "Okula kabul sürecim 2 ay sürdü. Online mülakatlara girdim. Beethoven, Bach gibi müzisyenlerden, neredeyse her döneme ait piyano performanslarımı video kayıtla okula gönderdik. Ben hayallerimin peşinden gittim ve başardım. Bütün hayatım boyunca mutlu olacağıma inandığım bir iş yapmak istedim. Konser piyanisti olmak istiyorum" dedi.