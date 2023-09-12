Zeliha Akbulut cinayetinde itiraf: Kaçmaya çalışınca başından vurdum!

'MADDE BAĞIMLISIYIM'

Tutuklanan Hüseyin Akbulut, ifadesinde suçunu itiraf ederek, "Olay günü dedeme gitmek için yola çıktık. Yolda tartışıyorduk. Sapa bir yola girdim, bu sırada eşim yolu değiştirdiğimi fark etti. Önce bıçakladım, arabadan inip kaçmaya çalışınca da tabancayla başından vurdum. Daha sonra ana yola çıkarak arkadaşımı arayıp, yakıtımın bittiğini söyledim. Arkadaşım geldi, çocukları dedeme bıraktık. Sonrasında gidip teslim oldum. Ben uyuşturucu bağımlısıyım. Eşim 3 ay önce bu yüzden babasının evine döndü. Ben de gidip evlerinin önünde 15 gün arabanın içinde yattım. Böyle ikna edip eve dönmesini sağladım" dediği öğrenildi.