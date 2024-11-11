Zeliha öldüğüyle kaldı! Eşini kendisini aldattığı için öldürdüğünü öne sürmüştü, ispatlayamadı

Vahşet, geçtiğimiz yıl 31 Ağustos günü Cihanbeyli ilçesine bağlı kırsal İnsuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Kasaplık yapan Hüseyin Akbulut 3 çocuğunun annesi eşi Zeliha Akbulut'u kendisini aldattığını ileri sürerek çocuklarının gözü önünde önce bıçaklayıp daha sonra ruhsatsız tabancası ile ensesinden vurarak öldürdü. Daha sonra teslim olan katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İNDİRİMSİZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MEÜBBET HAPİS CEZASI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Hüseyin Akbulut hakkında 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Konya 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 9 Ekim günü görülen karar duruşmasında Akbulut'a cezasında herhangi bir indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan da 1 yıl hapse mahkum oldu.

'BABAM CEZA ALSIN, ANNEM HUZUR İÇİNDE YATSIN'

Mahkeme, verilen cezanın gerekçesini de açıkladı. Kararda kardeşleri ile birlikte annesinin öldürülmesine tanık olan 6,5 yaşındaki kız çocuğu B.A'nın psikolog eşliğinde alınan ifadesine yer verildi. Küçük kız ifadesinde, "Babamın evden bıçak aldığını gördüm sonra bana 'bak dur bağırma' dedi. Sonra annemi çöl gibi bir yere götürdü Ela'yı da elledi bizi de elledi. Ben elbiseliydim benim üstüm kanla doluydu sonra annemi silahla, bıçakla öldürmeye kalktı. Önce annemi bıçaklamaya çalıştı. Annem elinden kaçmaya çalıştı. Annemi hem bıçakladı hem vurdu. Sonra bizi alıp babaanneme götürdü. Babam annemi öldürdüğü için babamın ceza çekmesini annemin mezarında huzur içinde uyumasını istiyorum" dedi.

ALDATMA İDDİALARINI KANITLAYAMADI

Kararda, katil zanlısına neden haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanmadığı da şu sözlerle ifade edildi: "Hüseyin Akbulut savunmalarında eşinin sadakat yükümlülüklerini ihlal ettiği gerekçesi ile söz konusu öldürme eylemini gerçekleştirdiğini iddia etmiş ise de, bu savunmalarına dayanak olabilecek şekilde dosyaya hiçbir delili ibraz edememesi ve dinlenen tanık beyanlarında da bu duruma ilişkin doğrulayıcı mahiyette bir ifade bulunmaması birlikte değerlendirildiğinde haksız tahrik hükümleri uygulanmamıştır. Ayrıca Akbulut'un, mahkememizce ayrıntılı savunmasının alındığı ilk celsede olay anında eşi tarafından kendisine yönelik olarak gerçekleştirilen haksız bir eylemden bahsetmemiş olması nedeniyle de hakkında haksız tahrik hükümleri uygulanmamıştır. Akbulut'un olumsuz geçmişi ile mahkemede tanığa hitaben tehdit içeren sözlerle bağırarak duruşma düzenini bozduğu ve bu şekliyle duruşma salonundan çıkartılmasına sebebiyet vermesi de gözetilerek hakkında iyi hal indirimi uygulanmamış."