Zelin’i arama çalışmalarında su altı dronu, insan silueti tespit etti

Olay, 27 Kasım'da, Cizre ilçesinde, Dicle Nehri kıyısındaki Bırca Belek Park kenarında meydana geldi. Kız kardeşler Zilan ve Zelin Ç., bilinmeyen nedenle Dicle Nehri'ne atladı. Durumu fark eden çevredekiler, ekiplere haber verdi.

İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerle birlikte nehre giren bölge halkı, Zilan'ı kurtardı. Zilan'ın kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansırken, akıntıya kapılan Zelin için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

İlk müdahalesinin ardından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zilan'ın hastanedeki tedavisi sürüyor.

İNSAN SİLUETİ TESPİT EDİLDİ

Şırnak ve Diyarbakır'dan gelen AFAD dalgıç ekipleri, Van Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nde görevli Kurbağa Adam ekipleri ve Cizre İtfaiyesi dalgıçları ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, su altından alınan dron görüntülerinde insan silueti tespit edildi. Ekipler, çalışmalarını siluetin olduğu bölgede yoğunlaştırdı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.