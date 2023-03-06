Zemini yarılan, duvarları çatlayan evlerinde 21 yıldır korku içinde yaşıyorlar

'BİNALARIN TEMELLERİNDE ÇATLAKLARI GÖRÜYORUZ'

Prof. Dr. Özkaymak, "Elde ettiğimiz veriler, Bolvadin Fayı'nın üzerinde gelişen yüzey deformasyonlarının çizgisel gidişli, yer yer 1 metreye, 1,5 ila 2 metreye varan genişlikte ve yer yer 3 ila 4 metreye varan derinliklerde yarıklar ve çatlaklar şeklinde geliştiğini gösterdi. Bugün, bu deformasyonlar giderek arttı ve uzunluğu 8 kilometreye kadar ulaştı. Jeodezik ölçümlerimize göre; deformasyonun hızı yılda ortalama 9 santim civarında. Fayın ayırdığı iki bloktan güneydoğuda olanı yılda ortalama 9 santim civarında çöküyor. Yüzey deformasyonları, Bolvadin Fayı üzerinde meydana geldiği için; yerleşim alanında çok sayıda bina, deformasyonların üzerinde yer almakta. Bolvadin yerleşim alanının altyapı sistemleri ve 100'den fazla bina, bu deformasyonlardan etkilenmektedir. Bu binalarda çok fazla deformasyonlar meydana gelmeye başladı. Bu binaların büyük kısmı, şu an oturulamaz halde. Özellikle binaların duvarları ve temellerinde çatlakları görüyoruz. Bazı binaların eğimlendiğini görüyoruz. Bu binalar, bu bölgede meydana gelebilecek yıkıcı depremler sırasında ilk yıkılacak binalardandır" diye konuştu.

'TÜRKİYE DİRİ FAY HARİTASI GÜNCELLENMELİ'

Türkiye diri fay haritasının 2011 yılında güncellendiğini, buna göre Bolvadin Fayı'nın 7 kilometre uzunluğunda haritalandırıldığını aktaran Prof. Dr. Özkaymak, çalışmalar sonucu Bolvadin Fayı'nın 16 kilometre uzunluğunda olduğunu tespit ettiklerini kaydetti. Türkiye diri fay haritasının güncellenmesi gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Özkaymak, "En son 2011 yılında güncellenen Türkiye diri fay haritası Afyon paftasına baktığımızda; Bolvadin yerleşim alanının etrafında Büyük Karabağ Fayı, Çukurca Fayı, Sultandağı Fayı gibi 6.8 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeli olan çok sayıda diri fay olduğunu görüyoruz. Bu faylar üzerinde meydana gelebilecek herhangi bir yıkıcı deprem, Bolvadin merkezinde de şiddetli şekilde hissedilecektir" dedi.