Zencefil, bal ve limon üçlüsünü bu şekilde tüketin: Etkisini ikiye katlayan altın kural!

Soğuk algınlığı kapıyı çaldığında ilk iş mutfağa koşup zencefil, limon ve balı kaynar suyun içine atıyorsanız durun! Farkında olmadan yarar yerine tüm vitamin ve enzimleri sıfırlıyor olabilirsiniz. Bu üç mucizevi besini kaynatmak yerine soğuk demleme (infüzyon) yöntemiyle bir araya getirdiğinizde vücuttaki etkisi adeta ikiye katlanıyor.