Zencefil, bal ve limon üçlüsünü bu şekilde tüketin: Etkisini ikiye katlayan altın kural!

Soğuk algınlığı kapıyı çaldığında ilk iş mutfağa koşup zencefil, limon ve balı kaynar suyun içine atıyorsanız durun! Farkında olmadan yarar yerine tüm vitamin ve enzimleri sıfırlıyor olabilirsiniz. Bu üç mucizevi besini kaynatmak yerine soğuk demleme (infüzyon) yöntemiyle bir araya getirdiğinizde vücuttaki etkisi adeta ikiye katlanıyor.
Zencefildeki gingerol bileşenleri, limonun yüksek C vitamini ve balın içerisindeki protein yapılı canlı enzimler yüksek ısıyla doğrudan temas ettiğinde hızla parçalanır, aktifliğini kaybeder.
Malzemeler:
Hazırlanışı:
Bu sürenin sonunda limon ve zencefil suyunu salacak, bal ise akışkan, yoğun aromalı şifalı bir şuruba dönüşecektir.
Ilık Suyla: Bir su bardağı ılık (asla kaynar olmayan) suya bu şuruptan 1-2 tatlı kaşığı ekleyip içindeki zencefil ve limon dilimleriyle birlikte tüketin.
Doğrudan Kaşıkla: Boğazda gıdıklanma, kuruluk ya da halsizlik hissettiğiniz anlarda günde 1 tatlı kaşığı doğrudan yutabilirsiniz.
Kış aylarında bağışıklık sisteminizi desteklemek için bu doğal şurubu buzdolabınızda sürekli bulundurabilir, ilk halsizlik belirtisinde ılık suyla karıştırarak güvenle tüketebilirsiniz.
• 1 Yaş Altı Bebekler: Bal, bebeklerde ölümcül olabilen botulizm zehirlenmesine yol açabileceği için 1 yaşından küçük çocuklara kesinlikle verilmemelidir.
• Kronik Hastalıklar: Diyabet (şeker) hastaları, balın kan şekerini hızla yükseltebileceğini unutmamalı ve tüketmeden önce mutlaka doktoruna danışmalıdır. Aynı şekilde düzenli kan sulandırıcı ilaç kullananlar da zencefilin kanı sulandırma etkisi nedeniyle porsiyon kontrolüne dikkat etmelidir.
Bağışıklığı Destekler: İçerdiği yoğun antioksidanlar ve C vitamini sayesinde vücut direncini artırır, soğuk algınlığına karşı korur.
Boğazı Yumuşatır: Bal boğazda koruyucu bir tabaka oluşturur; zencefil ve limon ise tahrişi, öksürüğü ve ses kısıklığını hafifletir.