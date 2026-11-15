Zenit-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Hazırlık maçının yayın programı belli oldu!

Bordo-mavililer, resmi maç takviminin dışında oynayacağı hazırlık maçında bu kez Zenit'in konuğu olacak. Trabzonspor'un maçını ekran başından izlemek isteyen taraftarlar, televizyon yayın akışındaki ayrıntılara yöneldi. Futbolseverlerin beklediği canlı yayın kanalı ve başlama saati de belli oldu.