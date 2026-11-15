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Giriş Tarihi: 15.11.2026 08:49

Zenit-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Hazırlık maçının yayın programı belli oldu!

Milli arada lig maçlarına ara veren Trabzonspor, Rusya'da Zenit ile hazırlık karşılaşmasına çıkacak. Bordo-mavili taraftarlar, takımlarının sahaya çıkacağı bu mücadeleyi canlı izlemek için yayın bilgilerine odaklandı. Peki, Zenit-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, hazırlık maçı bilgileri...

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Zenit-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Hazırlık maçının yayın programı belli oldu!
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Bordo-mavililer, resmi maç takviminin dışında oynayacağı hazırlık maçında bu kez Zenit'in konuğu olacak. Trabzonspor'un maçını ekran başından izlemek isteyen taraftarlar, televizyon yayın akışındaki ayrıntılara yöneldi. Futbolseverlerin beklediği canlı yayın kanalı ve başlama saati de belli oldu.

ZENİT-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Zenit-Trabzonspor hazırlık maçı, 15 Kasım Pazar günü Türkiye saatiyle 17.00'de başlayacak. Bordo-mavililerin Rusya deplasmanında oynayacağı mücadele, A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı şifresiz izleyebilecek.

ZENİT-TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Trabzonspor'un Zenit'e konuk olacağı hazırlık maçı, Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Gazprom Arena'da oynanacak. İki takımın mücadelesi, resmi bir turnuva kapsamında değil, milli maç arasındaki hazırlık programı çerçevesinde gerçekleştirilecek.

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TRABZONSPOR ZENİT MAÇININ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Bordo-mavililer, Zenit karşılaşması öncesindeki son antrenmanını 14 Kasım Cumartesi günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Teknik Direktör Thomas Reis yönetimindeki çalışmanın ardından takım, Rusya'da oynanacak hazırlık maçı için hazırlıklarını tamamladı.

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TRABZONSPOR'UN BİR SONRAKİ MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor, Zenit ile oynayacağı hazırlık maçının ardından Süper Lig programına dönecek. Bordo-mavililer, 22 Kasım 2026 Pazar günü saat 19.00'da Eyüpspor'u Papara Park'ta ağırlayacak.

TRABZONSPOR KONFERANS LİGİ MAÇI

Trabzonspor, 2026-2027 UEFA Konferans Ligi lig aşamasındaki mücadelesini sürdürüyor. Bordo-mavililer, Avrupa'daki bir sonraki maçında 26 Kasım Perşembe günü Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya'ya konuk olacak. Zenit ile oynanacak hazırlık maçı da takımın Avrupa kupası mesaisi öncesinde maç temposunu korumasına katkı sağlayacak.

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Zenit-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Hazırlık maçının yayın programı belli oldu!
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