Zenit-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Hazırlık maçının yayın programı belli oldu!

Bordo-mavililer, resmi maç takviminin dışında oynayacağı hazırlık maçında bu kez Zenit'in konuğu olacak. Trabzonspor'un maçını ekran başından izlemek isteyen taraftarlar, televizyon yayın akışındaki ayrıntılara yöneldi. Futbolseverlerin beklediği canlı yayın kanalı ve başlama saati de belli oldu.
Zenit-Trabzonspor hazırlık maçı, 15 Kasım Pazar günü Türkiye saatiyle 17.00'de başlayacak. Bordo-mavililerin Rusya deplasmanında oynayacağı mücadele, A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı şifresiz izleyebilecek.
🔥 Bugün ❤️💙 🆚 Zenit ⏰ 17.00 🏟 Gazprom Arena 📺 A Spor @Ulker | #MaçVarsaÜlkerVar https://t.co/VKQZNA5BKm— Trabzonspor (@Trabzonspor) November 14, 2026
Bordo-mavililer, Zenit karşılaşması öncesindeki son antrenmanını 14 Kasım Cumartesi günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Teknik Direktör Thomas Reis yönetimindeki çalışmanın ardından takım, Rusya'da oynanacak hazırlık maçı için hazırlıklarını tamamladı.Fransa - Türkiye maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Sergen Yalçın: Ülkemizin galibiyete ihtiyacı var!
Trabzonspor, Zenit ile oynayacağı hazırlık maçının ardından Süper Lig programına dönecek. Bordo-mavililer, 22 Kasım 2026 Pazar günü saat 19.00'da Eyüpspor'u Papara Park'ta ağırlayacak.
Trabzonspor, 2026-2027 UEFA Konferans Ligi lig aşamasındaki mücadelesini sürdürüyor. Bordo-mavililer, Avrupa'daki bir sonraki maçında 26 Kasım Perşembe günü Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya'ya konuk olacak. Zenit ile oynanacak hazırlık maçı da takımın Avrupa kupası mesaisi öncesinde maç temposunu korumasına katkı sağlayacak.