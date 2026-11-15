Fransa - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi milli maç canlı yayın

Grupta oynadığı ilk beş müsabakadan puan çıkaramayan ve son sırada yer alan millilerimiz, güçlü rakibi karşısında prestij ve ilk galibiyet hedefiyle sahada olacak. Maç öncesi "Millî takımımızın ve ülkemizin galibiyete ihtiyacı var." şeklinde konuşan teknik adam Yalçın'ın sözleri sonrası parola prestij olacak!