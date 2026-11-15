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Giriş Tarihi: 15.11.2026 06:55 Güncelleme Tarihi: 15.11.2026 07:01

Fransa - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi milli maç canlı yayın

A Milli Futbol Takımı, 2026-27 UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son karşılaşmasında Fransa deplasmanına çıkıyor. Bordeaux'daki dev randevu öncesi Sergen Yalçın'ın ilk 11'i gündemde. Fransa - Türkiye milli maç yayını ATV ekranlarından şifresiz olarak futbolseverler ile buluşuyor.

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Fransa - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi milli maç canlı yayın

Grupta oynadığı ilk beş müsabakadan puan çıkaramayan ve son sırada yer alan millilerimiz, güçlü rakibi karşısında prestij ve ilk galibiyet hedefiyle sahada olacak. Maç öncesi "Millî takımımızın ve ülkemizin galibiyete ihtiyacı var." şeklinde konuşan teknik adam Yalçın'ın sözleri sonrası parola prestij olacak!

Fransa - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi milli maç canlı yayın

FRANSA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 6. hafta kapsamında oynanacak Fransa - Türkiye karşılaşması, 15 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Fransa'nın Bordeaux kentindeki Matmut Atlantique Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı mücadele, Türkiye saati ile (TSİ) 22.45'te başlayacak.

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Fransa - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi milli maç canlı yayın

Futbolseverler bu kritik milli heyecanı ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak takip edebilecek.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Fransa - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi milli maç canlı yayın

KARŞILAŞMANIN HAKEM KADROSU VE VAR ATAMALARI

UEFA tarafından yapılan resmi atamaya göre Bordeaux'daki zorlu müsabakada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh düdük çalacak. Kavanagh'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Daniel Cook ve Ian Hussin üstlenirken, dördüncü hakemlik görevini Robert Jones yürütecek.

Fransa - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi milli maç canlı yayın

Mücadelenin Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında Darren England, AVAR koltuğunda ise Michael Salisbury yer alacak.

Fransa - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi milli maç canlı yayın

MUHTEMEL 11'LER

Fransa: Maignan, Gusto, Konate, Jacquet, Truffert, Cherki, Da Cunha, Rabiot, Olise, Doue, Mbappe.

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Salih, Orkun, Yunus, Arda, Barış Alper, Enes.

Fransa - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi milli maç canlı yayın

TÜRKİYE İLE FRANSA ARASINDA 8. RANDEVU VE GRUP PUAN DURUMU

A Milli Futbol Takımımız, Fransa ile tarihindeki 8. maçına çıkacak. Dördü resmi, üçü özel olmak üzere geride kalan 7 karşılaşmada Fransa 5 galibiyet alırken, Türkiye 1 kez kazandı ve 1 mücadele beraberlikle sonuçlandı.

Fransa - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi milli maç canlı yayın

Grup aşamasında ilk 5 maçını kaybeden Türkiye son sırada yer alırken; 10'ar puanlı İtalya ve Fransa grup liderliği için, 9 puanlı Belçika ise üst sıralar için son hafta mücadelesi veriyor.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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