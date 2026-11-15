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Fransa - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi milli maç canlı yayın
Giriş Tarihi: 15.11.2026 06:55
Güncelleme Tarihi: 15.11.2026 07:01
Fransa - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi milli maç canlı yayın
A Milli Futbol Takımı, 2026-27 UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son karşılaşmasında Fransa deplasmanına çıkıyor. Bordeaux'daki dev randevu öncesi Sergen Yalçın'ın ilk 11'i gündemde. Fransa - Türkiye milli maç yayını ATV ekranlarından şifresiz olarak futbolseverler ile buluşuyor.