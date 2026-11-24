Sakarya'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü 30 yaşındaki Zeynep Asan hayatını kaybetti. Kaza, Karasu ilçesi Aşağı Aziziye Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi'nde önceki gün akşam saatlerinde meydana geldi. 32 Evler istikametinden Akkum yönüne seyir halinde olan T.Y. idaresindeki otomobil, ara sokaktan anayola çıkmak isteyen Zeynep Asan'ın (30) kullandığı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet yaklaşık 15 metre savrulurken, kontrolden çıkan otomobil ise kaza noktasından yaklaşık 90 metre ileride yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

MOTOSİKLET TUTKUNUYDU

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Zeynep Asan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bir zincir markette çalıştığı öğrenilen Asan'ın cenazesi, incelemelerin ardından hastane morguna sevk edildi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Motosiklet tutkunu olduğu belirtilen Zeynep Asan, Karasu Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör