Zeynep’in gurur pozu Okçulukta Türkiye şampiyonu oldu

Yıldızlar ve Gençler 100'üncü Yıl Türkiye Şampiyonası 24-26 Kasım tarihlerinde Samsun'un İlkadım ilçesinde gerçekleştirildi. İlkadım Okçuluk Salonu'nda yapılan şampiyonada 65 ilden 445 sporcu yarıştı.

KAYSERİLİ ZEYNEP KAAN TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU

Kayseri 75. Yıl Borsa Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi Zeynep Kaan, Yıldızlar ve Gençler 100'üncü Yıl Türkiye Şampiyonası'nın yıldız kızlar kategorisinde 139 sporcuyu geride bırakarak birinci oldu. Türkiye şampiyonu olan Zeynep Kaan okuluna altın mardayla ile dönerek ailesi, öğretmenleri ve öğrenci arkadaşlarını gururlandırdı.

"HEDEFİM MİLLİ SPORCU OLMAK"

Yıldızlar ve Gençler 100'üncü Yıl Türkiye Şampiyonası'na kendisini Beden Eğitim Öğretmeni Ayhan Usta'nın hazırladığını belirten Zeynep Kaan; "Bu şampiyona için 2 yıldır hazırlanıyorduk. Benim ablalarımda 75. Yıl Borsa ortaokulu'ndan mezun oldu. Onlarda bu okuldan öğretmenim sayesinde sporcu olarak çıktı. Bende hem onların hem de milli sporcuların izinden giderek geleneksel okuçlukta derece almak istedim. Öğretmenimin yaptığı deneme çalışmalarında başarılı oldum. Hedefim Türkiye şampiyonluğuydu. Çok şükür bunu elde ettim. Şimdiki hedefim ise milli takıma seçilerek milli sporcu olmak" dedi.

ZEYNEP HEPİMİZİN GURURU OLDU

75. Yıl Borsa Ortaokulu Beden Eğitim Öğretmeni Ayhan Usta ise Zeynep Kaan'ın 2 yıl süren disiplinli bir çalışmanın sonucunda Türkiye şampiyonu olarak hem Kayseri'nin hem de okullarının gururu olduğunu belirterek; "Ekim ayında yapılan Küçükler Türkiye şampiyonasında Zeynep Kaan Türkiye üçüncüsü olmuştu. Bu yarışmada ise kendi yaşından bir üst grupla yarışmasına rağmen büyük bir başarı göstererek 140 sporcu arasından birinciliği elde etti. Zeynep'in ablalarını da ben okutmuştum. Onlarında sporcu geçmişleri vardı. Önce Kayseri'de sonra okullar arasında yapılan müsabakalarda dereceler elde ettik. Federasyonun yaptığı tüm yarışmalara katıldık. 2 yıllık bir emeğin sonunda başardık" diye konuştu.