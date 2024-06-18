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Giriş Tarihi: 18.6.2024 06:13

Zeytinburnu D-100'de kaza: 5 kişi yaralandı

Zeytinburnu D-100 Karayolu'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin orta refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada, araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle, Edirne istikametinde trafik bir süre durma noktasına geldi.

DHA
Zeytinburnu D-100’de kaza: 5 kişi yaralandı

Kaza, saat 03.00 sıralarında D-100 Karayolu Cevizlibağ mevki, Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 JL 6632 plakalı otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarpı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobilde bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 4'ü kadın, 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, otomobildeki 5 yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla çevrede bulunan hastanelere kaldırdı.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Edirne istikametinde trafik bir süre durma noktasına geldi. Kazaya karışan otomobilin çekici ile yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine dönerken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Zeytinburnu D-100'de kaza: 5 kişi yaralandı
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